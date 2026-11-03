배민, 라이더 안전교육 무료 셔틀버스 운영… 수도권 18개 시로 확대

배달의민족(배민)의 물류서비스를 전담하는 우아한청년들이 배달 라이더들의 안전교육 접근성을 높이기 위해 무료 셔틀버스 운영을 확대한다.

우아한청년들은 수도권 주요 거점에서 경기 하남시 배민라이더스쿨까지 교육생의 이동을 지원하는 ‘출동! 배민라이더스쿨 셔틀버스’를 정식 운영한다고 3일 밝혔다. 지난 8월 고양·파주 지역 시범 운행을 거쳐 지난달 27일 수원·용인에서 첫 정식 운행을 시작했다.

셔틀버스는 교육장까지 거리가 멀어 안전교육 참여가 어렵다는 라이더들의 의견을 반영해 도입됐다. 고양·파주 시범 운행 결과 이용자의 72.7%가 배민라이더스쿨을 처음 방문한 교육생으로 나타났다. 기존 정규 교육의 첫 참여 비율(32.8%)보다 두 배 이상 높은 수준이다. 셔틀버스 이용 만족도와 탑승 장소 접근성은 각각 10점 만점에 9.9점을 기록했다.

우아한청년들은 수원·용인을 시작으로 성남·안양·의정부·부천·인천·화성 등 하남 교육장에서 편도 100분 이내인 수도권 18개 시로 운행 지역을 순차 확대할 계획이다. 기존 잠실·천호 노선도 유지한다.

2021년 첫 교육을 시작한 배민라이더스쿨은 현재까지 약 3만명의 라이더가 거쳐 갔다. 지난해 270억원을 투자해 하남으로 확장·이전했으며, 한국도로교통공단 공동연구에서는 교육 수료생의 안전운전 능력이 128% 향상된 것으로 나타났다.

우아한청년들 관계자는 “12월 3일 안전교육 의무화 시행을 앞두고 더 많은 라이더가 부담 없이 교육받을 수 있는 환경을 만들어가겠다”고 말했다.

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