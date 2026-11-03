낯선 일본 가정서 보낸 4박5일…순창 중학생들, 국경 넘어 우정 쌓았다

“서로 다른 언어와 생활 방식을 조금이나마 이해하고 국제적 시야를 넓히는 계기가 됐어요.”

일본 가가와현 미토요시를 찾은 전북 순창 지역 중학생들은 처음 마주한 일본 친구들과 어색한 인사를 나누고, 낯선 가정에서 함께 밥을 먹으며 하루를 보냈다. 말과 생활 방식은 달랐지만, 학교 수업과 체험활동을 함께하면서 조금씩 마음의 거리를 좁혔다. 이렇게 일본에서 보낸 4박5일은 단순한 해외여행을 넘어 서로의 문화를 이해하고 우정을 쌓는 시간이었다.

3일 순창군에 따르면 관내 중학생 21명이 지난달 29일부터 이달 2일까지 4박5일 간 일본 미토요시를 방문해 홈스테이와 문화 교류 프로그램을 진행했다.

학생들은 현지 호스트 가정에서 생활하며 일본의 식사와 일상을 직접 경험했다. 다쿠마중학교에서는 환영 행사에 이어 정규수업과 학교 급식에 참여하며 일본 학생들과 학교생활을 함께했다. 전통 과자 만들기와 지역 역사 문화시설 탐방도 이어져 일본의 전통과 지역 문화를 이해하는 기회가 됐다.

특히, 교실과 가정이라는 일상적인 공간에서 함께 생활한 경험은 서로의 차이를 자연스럽게 받아들이는 계기가 됐다. 교과서나 영상으로 접하던 외국 문화를 직접 경험하고, 언어가 완벽하게 통하지 않더라도 함께 웃고 활동하며 소통하는 법을 배웠다.

이번 방문은 순창국제화연구회가 주관하는 해외 청소년 홈스테이 지원 사업의 하나로 추진됐다. 지난 8월 일본 미토요시 다쿠마중학교 학생들이 순창을 찾은 데 이어 이번에는 순창 학생들이 일본을 답방하면서 양 지역 청소년 교류가 상호 방문으로 이어졌다.

양국 교류는 청소년들에게 낯선 문화를 열린 시각으로 바라보고 국제적 감각을 키우는 기회인 동시에 순창과 미토요시를 잇는 우호 관계를 다지는 자리이기도 했다.

최영일 순창군수는 “이번 홈스테이가 청소년들이 서로 다른 문화를 이해하고 더 넓은 세상을 바라보는 소중한 경험이 됐길 바란다”며 “앞으로도 다양한 국제 교류 활동을 통해 청소년들의 세계적 역량을 키울 수 있도록 지속적으로 지원할 계획”이라고 말했다.

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