"민주, 공화에 8.9%p 앞서…하원 237·상원 53석 전망"

미국 여론조사기관과 예측시장들은 2일(현지시간) 중간선거를 하루 앞두고 민주당이 하원을 탈환할 가능성이 높다는 전망을 내놨다. 상원에서도 민주당 우세 전망이 많지만 접전주가 많아 하원보다 불확실성이 큰 것으로 평가된다..

USA투데이는 선거를 앞두고 공개된 최종 여론조사와 선거 예측모델을 종합하면 민주당이 특히 하원 경쟁에서 우위를 보이고 있다고 전했다.

민주당은 전국 의회 일반투표(generic congressional ballot) 여론조사에서 뚜렷한 우위를 보이고 있다. 전국 의회 일반투표는 특정 지역구 후보가 아닌 민주당과 공화당 가운데 어느 당 후보를 지지할지를 묻는 전국 단위 선호 조사다. 중간선거 전체의 정치적 흐름을 가늠하는 지표로 활용된다.

리얼클리어폴링(RCP) 평균에서 민주당은 52.0%로 공화당(43.1%)에 8.9%p 앞섰다. 리얼클리어폴링은 NBC뉴스와 이코노미스트·유고브, 에머슨칼리지, 로이터·입소스, 폭스뉴스, CBS뉴스, NPR·PBS 뉴스·매리스트 등 미국 주요 여론조사 결과를 모아 평균치를 산출하는 정치·여론조사 집계 사이트다.

선거 예측 모델들은 민주당의 승리 가능성을 높게 보고 있지만 그 규모에 대해서는 상당한 차이를 보이고 있다고 USA투데이는 전했다.

선거 데이터·분석업체인 디시전데스크HQ(DDHQ)는 민주당이 하원을 차지할 가능성을 84%로 평가했다. 예상 의석은 민주당 241석이다. DDHQ는 민주당의 상원 장악 가능성도 64%로 보고 민주당이 52석을 확보할 것으로 전망했다.

여론조사와 과거 선거결과, 정치환경 등을 토대로 승리 확률과 예상 의석을 산출하는 '미드텀 포캐스트'는 민주당의 하원 장악 가능성을 92%, 상원 장악 가능성을 76%로 전망했다. 중간값 기준으로 민주당은 하원 237석, 상원 53석(민주당과 함께 활동하는 무소속 의원 포함)을 확보할 것으로 예상됐다.

선거 여론조사와 정치 데이터를 활용해 의석과 승리 확률을 추산하는 예측 서비스 스크루티넬(Scrutinel)도 민주당의 하원 장악 가능성을 95%, 상원 장악 가능성을 76%로 평가했다. 예상 의석은 각각 240석과 52석이다.

정치·경제 등 특정 사건 결과에 연계된 계약을 거래하는 예측시장도 민주당의 우세를 점치고 있다. 예측시장 가격은 특정 결과에 연계된 계약에 거래자들이 현재 얼마를 지불할 의향이 있는지를 나타낸다. 여론조사와 선거운동 상황, 개표 결과에 따라 가격이 변동한다.

온라인 예측시장 폴리마켓은 2일 민주당의 하원 장악 가능성을 95%, 상원 장악 가능성을 73%로 평가했다. 민주당이 상·하원을 모두 장악할 가능성은 72%, 민주당이 하원을 차지하고 공화당이 상원을 유지할 가능성은 23%로 집계했다.

공화당이 양원을 모두 장악할 가능성을 6%, 공화당이 하원을 차지하고 민주당이 상원을 가져갈 가능성을 1%로 예측했다.

또다른 온라인 예측시장 칼시도 민주당의 하원 장악 가능성을 94%, 상원 장악 가능성을 73%, 양원 장악 가능성을 71%로 평가했다. 민주당이 하원을 차지하고 공화당이 상원을 유지할 가능성은 24%로 나타났다.

공화당이 양원을 모두 장악할 가능성을 6.9%, 공화당이 하원을 차지하고 민주당이 상원을 가져갈 가능성을 0.5%로 예측했다.

전망들은 격차에 대해서는 일치하지 않지만 민주당이 하원을 차지할 가능성이 높은 것으로 보고 있으며, 대부분의 최종 예측모델은 이제 상원에서도 민주당이 우위에 있다고 보고 있다. 다만 상원은 양원 가운데 여전히 불확실성이 더 크다.

한편, 이번 중간선거에서는 하원 435석 전체와 상원 35석을 놓고 선거가 치러진다. 하원 다수당 확보에는 218석이 필요하다. 상원에서 민주당이 확실한 다수당 지위를 확보하려면 51석이 필요하다.

<뉴시스>

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