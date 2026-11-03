상미당홀딩스, 대학생 150명에 ‘행복한 장학금’ 전달

상미당홀딩스 행복한재단이 2026년 2학기 ‘상미당 행복한 장학금’ 장학생 150명에게 총 2억7000만원의 장학금을 전달했다고 3일 밝혔다.

2학기에는 파리바게뜨·배스킨라빈스·던킨·파스쿠찌 등 상미당 계열 브랜드 매장에서 근무하는 대학생 120명과 한국장학재단을 통해 선발한 외부 장학생 30명 등 총 150명이 장학생으로 선정됐다. 장학생 전원에게는 전국 대학 평균 등록금의 50%에 해당하는 180만 원이 지급됐다. 상미당홀딩스는 2012년부터 이번 학기까지 총 3227명에게 약 57억원의 장학금을 지원하고 있다.

‘상미당 행복한 장학금’ 장학생으로 선발된 파리바게뜨 카페서초역점 근무 학생(가운데)이 가맹점 대표(오른쪽),상미당홀딩스 행복한재단 관계자와 함께 기념촬영을 하고 있다. 상미당홀딩스 제공

대표 장학생으로 선정된 파리바게뜨 카페서초역점 근무 학생은 “학업과 아르바이트를 병행하면서 어려움도 있었는데, 장학금을 받게 돼 큰 힘이 됐다”며 “남은 학업도 성실히 마무리하고 앞으로도 꾸준히 노력하겠다”고 소감을 밝혔다.

‘상미당 행복한 장학금’은 매장에서 일하는 청년들이 꿈을 이룰 수 있도록 지원하자는 허영인 회장의 뜻에 따라 2012년부터 운영해 온 상미당홀딩스의 대표 사회공헌 사업이다. 학업과 일을 병행하는 대학생들을 대상으로 매 학기 장학금을 지원하고 있다.

상미당홀딩스 관계자는 “이번 장학금이 학업과 일을 병행하며 미래를 준비하는 청년들에게 응원이 되길 바란다”며 “앞으로도 청년들이 걱정 없이 진로를 계획하고 미래를 준비할 수 있도록 꾸준히 지원하겠다”고 말했다.

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