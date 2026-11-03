[속보] 공군 1호기 탑승자 정보 유출…외교부 "대통령 내외 등 여권 재발급 조치 시행 중"

외교부가 대통령 전용기인 공군 1호기 탑승자 개인정보 유출 사건과 관련해 이재명 대통령 부부를 포함한 관련 인사들의 여권 재발급 조치를 진행하고 있다고 3일 밝혔다.

이재명 대통령(왼쪽), 김혜경 여사. 연합뉴스

박두순 외교부 대변인은 이날 현안 브리핑에서 “외교부는 사전에 해당 유출 사실을 확인한 즉시 관계기관에 수사와 조사를 요청했으며, 현재 경찰청을 비롯한 관계기관 협조하에 유출 경위 파악을 위한 조사를 진행하고 있다”고 밝혔다.

외교부는 경찰 수사와 별도로 자체 조사도 진행하고 있다. 박 대변인은 “지난 6월 대통령 순방 행사 관련 컴퓨터 및 이메일 등에 대한 기술적 점검을 포함해 포괄적이고 심도 있는 조사를 실시 중”이라고 말했다.

이어 “문제가 된 사이트로부터 해당 정보 삭제 그리고 그 밖의 개인정보 유출 여부 확인 등 추가 피해 차단을 위한 조치를 취했다”고 설명했다.

박 대변인은 이번 사건을 해킹이 아닌 “유출로 보고 있다”며 정확한 경위와 배경을 조사하겠다고 밝혔다. 외교부 의전실 직원이 외부 사이트에 자료를 올린 뒤 방치했다는 의혹에 대해서는 “관련 조사가 진행되고 있다”고 답했다.

박두순 외교부 대변인이 3일 서울 종로구 정부서울청사 별관 외교부에서 대통령 순방단 개인정보 유출 관련 브리핑을 하고 있다. 연합뉴스

앞서 지난 6월 한 보안 관련 유료 사이트에 이 대통령의 유럽 순방에 동행한 인사들의 개인정보가 담긴 파일이 게시됐다.

해당 파일에는 이 대통령 부부와 김용범 당시 정책실장, 위성락 국가안보실장, 한성숙 현 국무총리, 배경훈·조현·김성환 장관 등 정부 주요 인사들의 생년월일과 여권번호, 발급·만료일 등이 담긴 것으로 알려졌다.

청와대·외교부 직원과 대통령경호처 경호원, 청와대 출입기자 등을 포함해 개인정보가 노출된 인원은 168명에 이르는 것으로 전해졌다.

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