대구 불로전통시장서 7일 ‘막걸리축제’…‘천원의 행복’ 등 다채

대구 동구의 대표적인 지역 축제인 ‘2026 불로고분마을 막걸리축제’가 7일 오전 불로전통시장 일대에서 펼쳐진다.

올해 대구시 지역특화 문화 행사에 선정된 이번 축제는 지역이 가진 고유의 역사와 문화 자원을 유기적으로 연계해 방문객들이 직접 몸으로 느끼고 즐길 수 있는 다양한 체험 및 참여 프로그램으로 꾸며진 것이 특징이다.

‘2026 불로고분마을 막걸리축제’ 홍보포스터. 대구 동구 제공

축제 기간 동안 시장 내 상가에선 막걸리를 단돈 1000원에 맛볼 수 있는 ‘천원의 행복’ 행사를 진행해 애주가들과 전통시장 방문객들의 발길을 사로잡을 예정이다. 이와 함께 △막걸리 빚기 원데이 클래스 △막걸리 비누 만들기 △목재 체험 △불로화훼단지 연계 체험 등 오감을 만족시키는 다채로운 이벤트와 플리마켓이 상시 운영된다.

특히 올해 축제에는 대구의 대표 문화유산인 불로동 고분군을 직접 둘러볼 수 있는 ‘불로고분군 역사탐방걷기’ 프로그램이 새롭게 도입돼 기대를 모으고 있다. 현장 방문객들의 사연과 신청곡을 즉석에서 틀어주며 축제의 흥을 돋울 ‘불로에어존’도 마련해 축제 공간에 활력을 더할 전망이다.

우성진 동구청장은 “불로고분마을 막걸리축제가 지역의 역사와 문화, 전통시장 특유의 정취를 한자리에서 느낄 수 있는 화합의 장이 되길 바란다”며 “앞으로도 축제가 대구를 대표하고 지역사회와 상생하며 성장하는 명품 축제로 자리매김할 수 있도록 아낌없는 관심과 지원을 이어가겠다”고 말했다.

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