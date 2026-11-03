李대통령 "'사이버보안 차르' 구성 검토하라…범정부 기구 필요"

이재명 대통령은 3일 "국민의 일상은 물론 국가 경제와 안보에 심대한 영향을 주는 수준으로까지 확대된 사이버 보안 위기에 맞서 종합적인 예방 체계를 마련해야 한다"고 말했다.



이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 국무회의에서 "얼마 전 세계 최대 가상자산 거래소마저 해킹조직 소행으로 추정되는 사이버 공격으로 천문학적 피해를 보는 등 인공지능 발달로 해킹 기술이 날로 지능화·고도화·일상화되며 기존의 점검·사후 대응 중심 보안 체계가 뚜렷한 한계를 드러내고 있다"며 이같이 밝혔다.

이재명 대통령이 3일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 청와대통신사진기자단

지난달 29일 가상화폐 거래소 바이낸스가 가상자산 63억 달러(약 8조4천억원)를 무단 인출당한 사건을 가리킨 것으로 보인다. 미국 수사당국 등은 이 사건의 배후로 북한을 지목하고 있다.



이 대통령은 "취약점에 대한 공격 징후를 사전에 탐지·전파·대응할 수 있는 시스템을 구축하고, 진화하는 해킹 위협을 선제적으로 차단할 수 있도록 보안체계도 근본적으로 혁신해야 한다"며 "주요 공공서비스와 정보통신·에너지·금융 등 국가 핵심 인프라와 보안 취약점도 빈틈 없이 보완해달라"고 당부했다.



이어 "특히 공공과 민간 영역을 아우르는 범정부 차원의 대책기구 설치 논의도 필요하다"며 "흩어져 있는 보안 기능을 총괄 조정할 수 있는 강력하고 실효적인 '사이버 보안 차르' 기구 구성을 적극 검토해달라"고 주문했다.

<연합>

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