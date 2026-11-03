가입비 2만원이 1억5000만원으로… 가짜 성매매 사이트의 덫

태국 방콕 등에 콜센터를 차리고 허위 성매매 사이트로 피해자 돈을 뜯어낸 피싱 조직이 경찰에 붙잡혔다.

서울 송파경찰서는 범죄단체조직·가입·활동, 통신사기피해환급법 위반 등 혐의로 조직원 10명을 서울동부공소청에 송치했다고 3일 밝혔다. 이들 중 9명은 구속 송치했다. 범행에 쓰인 대포계좌 명의자 14명도 따로 불구속 송치했다.

지난 6월 태국 방콕 현지에서 우리 경찰협력관과 태국 경찰에 붙잡힌 피싱 조직원들. 송파서 제공

경찰에 따르면 이들은 지난해 8월부터 올해 6월까지 캄보디아·베트남을 거쳐 태국으로 거점을 옮겨 다니며 피해자 상대로 적게는 2만원부터 많게는 수억원 상당을 가로챈 것으로 나타났다. 현재까지 확인된 피해자는 11명, 피해액은 5억원 상당이다. 경찰은 범행 계좌 분석 결과 전체 피해액이 17억7000만원 상당에 이를 것으로 보고 있다.

이들은 허위 성매매 사이트 등으로 피해자를 유인해 우선 가입비, 만남 예약금 등 명목으로 돈을 받아 빼돌렸다. 이후 만남 직전 첫 이용 회원들이 거쳐야 하는 절차라며 ‘보안심의 비용’ 등을 요구하는 식으로 단계별로 금액을 올려 받았다. 돈은 확인 후 돌려준다며 안심시켰다. 입금을 하지 않으면 이전에 입금한 금액을 찾을 수 없다고 피해자를 속였다. 피해자를 안심시키려고 보안인증비 등 일부는 실제 돌려주기도 했다.

휴대전화 등 압수물. 송파서 제공

한 피해자는 데이트 매칭 가입비 2만원으로 시작해 예약 보증금, 보안인증비, 시스템 복구비, 출금데이터 복구비, 신용점수 복구비 명목으로 16차례에 걸쳐 1억5088만원을 송금했다.

조직은 총책-총괄-팀장-상담원으로 위계를 나눴다. 상담원도 범행 단계에 따라 1∼3차로 역할을 나눴다. 1차 상담원은 회원 가입을 유도했다. 2차 상담원은 만남을 약속한 여성 행세를 했다. 방콕에서는 4층 빌라 전체를 빌려 사무실과 숙소로 썼다. 조직원은 구글과 텔레그램 광고로 모집했다.

조직은 행동강령을 두고 합숙했다. 조직원끼리 가명도 썼다. 이탈자가 생기면 사무실을 옮겼다. 차명계좌 19개를 2주 단위로 바꿔가며 썼다.

기사 이해를 돕기 위한 사진. 게티이미지뱅크

검거는 국제공조로 이뤄졌다. 경찰청 국제치안협력국은 지난 6월 국가정보원과 송파서로부터 첩보를 받아 태국 측에 전달했다. 현지 파견 경찰협력관과 태국 경찰은 6월22일 방콕에서 합동작전을 벌여 7명을 붙잡았다. 경찰은 7월16일부터 8월5일까지 세 차례에 걸쳐 7명 전원을 국내로 송환했다. 태국 경찰로부터 컴퓨터, SSD카드, USB, 휴대전화 등 압수물 53점도 넘겨받았다.

국내에서도 3명을 추가 체포했다. 이들은 체류기간 연장을 위해 일시 입국한 조직원과 단속 전 조직을 이탈해 국내에 머물던 조직원 등이다.

경찰은 이들 외에도 범죄 혐의가 확인된 인원에 대해 수사 중이다. 총책 등 상선과 공범도 계속 추적할 방침이다.

경찰은 온라인에서 만난 낯선 상대가 가입비나 수수료, 송금을 요구하면 피싱범죄를 의심하라고 당부했다. 의심스러운 전화나 SNS 대화는 즉시 끊어야 한다고 강조했다.

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