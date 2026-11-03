BTS 지민 아버지 카페, 내년에 문 닫는다…“함께할 시간 365일 남아”

그룹 방탄소년단(BTS) 멤버 지민의 아버지가 운영하는 부산의 카페가 1년 뒤 영업을 종료한다. 국내외 팬들이 꾸준히 찾는 명소로 알려진 곳인 만큼 폐업 예고에 관심이 쏠리고 있다.

3일 외신과 국내 보도를 종합하면 부산 남구 대연동에 있는 카페 ‘지밀레니얼’은 지난 2일 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 영업 종료 계획을 알렸다. 카페 측은 공지에서 “오늘을 기준으로 여러분과 함께할 시간이 365일 남았다”며 약 1년 뒤 문을 닫겠다고 밝혔다.

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이어 “그동안 지밀레니얼을 찾아주시고 아껴주시고 변함없는 관심과 사랑을 보내주신 모든 분께 진심으로 감사드린다”고 전했다. 먼 곳에서도 카페를 찾아준 방문객들의 발걸음과 따뜻한 응원이 큰 행복이자 소중한 추억이었다고 덧붙였다.

카페 측은 남은 1년을 단순한 영업 종료 카운트다운이 아니라 방문객들과 추억을 쌓는 시간으로 만들겠다는 뜻도 밝혔다. 폐업을 결정한 구체적인 이유는 공개하지 않았다.

지밀레니얼은 지민의 아버지가 운영하는 카페로, 방탄소년단 관련 기념품과 지민을 소재로 한 작품, 팬들이 남긴 선물 등이 전시돼 있다. 부산을 방문하는 국내외 팬들이 찾는 장소로 자리 잡았다.

이번 폐업 예고와 함께 과거 카페 운영을 둘러싼 갈등도 다시 관심을 받고 있다. 2019년 ‘메그네이트’라는 이름으로 문을 열었다. 이후 지민의 아버지가 공간을 임차해 운영했으며, 상표 사용과 카페 운영 방식을 놓고 관련 업체와 이견이 불거졌다. 카페는 2024년 8월 상호를 현재의 지밀레니얼로 변경했다.

한편 지밀레니얼은 2027년 11월께 영업을 종료할 예정이다.

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