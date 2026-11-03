비만할수록 내장지방도 병든다…당뇨병 악화시키는 단백질 규명 [연구]

국내 연구진이 비만과 당뇨병에 따른 지방조직의 변화와 이에 관여하는 핵심 단백질을 규명했다. 게티이미지뱅크

비만이 심해질수록 내장지방에 염증과 섬유화를 일으키는 단백질이 늘어나고, 지방조직의 혈당 조절 기능도 떨어지는 것으로 나타났다.

같은 체중이라도 내장지방의 건강 상태에 따라 당뇨병 등 대사질환 위험이 달라질 수 있다는 것이 연구팀의 설명이다.

분당서울대병원 내분비대사내과 최성희·문준호 교수와 포스텍 생명과학과 김종경 교수, 정지수·박은서 박사 공동 연구팀은 한국인 환자의 내장지방을 분석해 비만과 당뇨병에 따른 지방조직의 변화와 이에 관여하는 핵심 단백질을 규명했다고 밝혔다. 연구 결과는 국제학술지 ‘네이처 커뮤니케이션스’(Nature Communications) 최신호에 게재됐다.

연구팀은 분당서울대병원에서 수술받은 한국인 21명의 내장지방 조직을 대상으로 단일세포핵 RNA 분석을 진행했다. 개별 세포에서 어떤 유전자가 발현되는지 살펴보는 방식으로 약 8만6000개의 세포를 분석해 내장지방을 구성하는 세포의 종류와 특성을 파악했다.

분석 결과 비만 및 당뇨병 환자에게서 지방조직의 염증과 섬유화에 관여하는 단백질인 ‘THBS1’(트롬보스폰딘-1)을 많이 생성하는 세포 집단이 더 많이 관찰됐다. 해당 세포 집단은 정상 체중인 사람보다 비만 환자에게서, 비만 환자보다 비만과 당뇨병을 함께 앓는 환자에게서 더 많이 나타났다.

체질량지수(BMI)와 최근 2∼3개월간의 평균 혈당 수준을 반영하는 당화혈색소(HbA1c)가 높을수록 THBS1도 증가하는 경향을 보였다.

연구팀은 THBS1이 지방조직의 기능을 떨어뜨리는 구체적인 과정도 확인했다. THBS1이 증가하면 지방조직의 면역세포인 대식세포가 자극을 받아 섬유화를 유도하는 신호물질인 ‘TGF-β’를 활성화한다. 이 과정에서 콜라겐이 과도하게 축적돼 지방조직이 딱딱해지고 염증도 심해진다.

THBS1은 지방세포의 정상적인 성장과 기능에도 영향을 미쳤다. 지방줄기세포가 새로운 지방세포로 분화하는 과정을 억제하고, 이미 형성된 지방세포의 포도당 흡수와 인슐린 신호 전달 능력도 떨어뜨렸다. 지방조직이 에너지를 저장하고 혈당 조절에 기여하는 기능을 제대로 수행하지 못하게 되는 것이다.

연구 대상자들의 신체 유형. 논문 발췌

연구팀은 세포와 지방조직 배양 실험, 동물실험을 통해 THBS1의 역할을 추가로 확인했다. 생쥐의 내장지방에서 THBS1을 증가시키자 콜라겐 축적과 염증성 면역세포의 유입이 관찰됐다.

아울러 지방세포가 커지면서 스트레스를 받을 때 활성화되는 ‘YAP/TAZ’ 신호가 THBS1 유전자를 직접 활성화하는 상위 조절자라는 사실도 확인했다. 지방세포의 크기 증가와 스트레스가 THBS1 발현으로 이어지고, 이것이 다시 지방조직의 염증과 기능 저하를 촉진하는 연결고리를 밝혀낸 것이다.

최성희 분당서울대병원 내분비대사내과 교수는 “같은 체중이라도 내장지방이 얼마나 건강한 상태인지에 따라 당뇨병 등 대사질환 위험이 달라질 수 있다는 사실을 한국인 환자 조직에서 처음으로 확인했다는 점에서 의미가 크다”며 “THBS1을 표적으로 한 진단·치료 기술 개발로 이어지도록 후속 연구를 이어가겠다”고 말했다.

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