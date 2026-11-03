삼척시, 노후 하수관로 정비 앞두고 가로수 174그루 손본다

삼척시는 도심 침수 피해를 예방하고 노후 하수관로를 안전하게 정비하기 위해 ‘동지역 노후 하수관로 정비공사’를 추진하면서 공사 구간 내 가로수 정비를 함께 진행한다고 3일 밝혔다.

이번 공사 구간 중 삼척의료원에서 삼척교 사거리까지 약 1.09㎞ 구간은 기존 우수관로와 가로수 생육공간이 겹쳐 있어 하수관로 공사를 위해 가로수에 대한 조치가 필요한 상황이다.

노후 하수관로 정비 구간. 삼척시 제공

시는 가로수 정비에 앞서 전문기관을 통해 수목의 생육상태와 뿌리 발달 현황, 지하 매설시설물 등을 조사했다. 히말라야시다 가로수 총 174그루 중 62그루에 대하여 표본조사한 결과 상당수 가로수의 뿌리 분포와 공사 굴착범위가 겹치는 것으로 확인됐다.

가로수를 그대로 둔 채 공사를 진행할 경우 뿌리 훼손과 수목 고사뿐만 아니라 굴착면 붕괴 등 안전사고 우려가 있는 것으로 나타났다. 통신케이블과 지중전선 등 지하 시설물이 밀집해 있어 이식에 필요한 공간을 확보하기 어려운 곳이 많은 것으로 조사됐다.

시는 이식이 가능한 수목은 최대한 이식하고 주택과 인접하거나 지하 시설물 등으로 이식이 어려운 수목은 안전을 위해 제거할 계획이다.

가로수 정비와 하수관로 공사는 보행자와 주민 불편을 최소화하기 위해 이달부터 내년 6월까지 구간별로 진행한다. 내년 3월부터 6월까지 해당 구간에 가로수 174그루를 새롭게 식재할 예정이다.

신규 수종은 보행에 지장이 없고 인근 주택에 미치는 영향을 최소화하면서 낙엽으로 인한 배수시설 막힘을 줄일 수 있는 수종을 선정할 방침이다.

삼척시 관계자는 “이번 가로수 정비는 노후 하수관로를 안전하게 정비하고 침수와 안전사고를 예방하기 위한 불가피한 조치”라며 “이식 가능한 수목은 최대한 보존하고, 공사 후 주변 환경에 적합한 가로수를 식재해 쾌적한 가로환경을 조성하겠다”고 말했다.

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