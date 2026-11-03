대구 북구, K-2 비행장 소음영향도 조사 주민 의견 수렴 홍보

대구 북구가 국방부에서 추진 중인 ‘대구 비행장(K-2) 소음영향도 조사 결과(안)’와 관련해 지역 주민들이 소음 대책 지역 지정 여부를 확인하고 적극적으로 의견을 제출할 수 있도록 홍보에 나섰다고 3일 밝혔다.

이번 조사는 ‘군용비행장∙군사격장 소음 방지 및 피해 보상에 관한 법률’에 따라 국방부가 5년 주기로 소음 대책 지역을 지정∙고시하기 위해 실시하는 절차다. 주민 의견 수렴 과정을 거쳐 올해 말 최종 확정되며, 확정된 조사 결과는 당해 연도 군소음 피해 보상금 신청부터 바로 적용될 예정이다.

대구 공군기지(K-2)에서 F-15K가 이륙하고 있다. 얀합뉴스

소음 대책 지역 해당 여부는 국방부 전용 홈페이지에 접속해 거주지 주소를 입력하면 간편하게 조회할 수 있다. 이의 신청 등 의견이 있는 주민은 해당 사이트를 통해 직접 의견을 제출할 수 있으며, 접수 마감 기한은 15일까지다.

이와 함께 국방부는 주민 이해를 돕고 원활한 의견을 수렴하기 위해 9일 오전 10시 동구보건소 5층 대강당에서 주민 설명회를 개최할 예정이다. 북구는 더 많은 주민이 참여할 수 있도록 지역 현수막 게시와 구청 홈페이지 팝업창 게재 등 온∙오프라인 매체를 동원해 주민 참여를 독려하고 있다.

이근수 북구청장은 “군 소음으로 인해 오랜 기간 정신적·재산적 피해를 겪어 온 주민들이 이번 보상에서 소외되는 일이 없어야 한다”며 “지정 기한 내에 반드시 본인의 해당 여부를 확인하고 적극적으로 의견을 제시해 주시길 바란다”고 당부했다.

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