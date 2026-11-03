유가 급락에 美 국채금리 하락세 지속

미국 국채금리가 2년여 만에 최대 폭으로 떨어진 10월에 이어 11월에도 하락세를 이어가고 있다.
국제유가가 떨어지며 연방준비제도(Fed.연준)의 추가 금리 인상 가능성이 줄어든 점이 국채금리 하락에 영향을 주고 있다.
2일(현지시간) 10년물과 30년물 국채금리는 각각 약 4bp(1bp=0.01%포인트) 떨어졌다.
10년물 국채금리는 장중 한때 6bp 하락하며 4.87% 아래로 내려가기도 했다. 이는 9월 10일 이후 가장 낮은 수준이다.
블룸버그 통신에 따르면 10년물은 10월 한 달간 5.24%에서 4.93%로 31bp(0.31%포인트) 하락해 2023년 12월 이후 가장 큰 월간 하락폭을 기록했다.
뉴욕상업거래소에서 서부텍사스산원유(WTI) 선물 가격은 미국과 이란이 협상에 나설 것이라는 소식이 전해지면서 전 거래일 대비 7.4% 폭락한 배럴당 96.5달러 선에서 마감했다.
앞서 연준은 2023년 이후 처음으로 9월 기준금리를 인상했으며 내년 말까지 최소 두차례 0.25% 포인트씩 금리를 올릴 것으로 보고 있지만 지난 한달간 누적 긴축 강도는 다소 낮아진 상황이다.
<연합>
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