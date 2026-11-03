“어머니, 들리세요?” 폭우 속 야산에 울린 경찰의 외침…가시덤불 헤치고 노인 구조

태풍의 영향으로 폭우가 쏟아지는 야산에서 길을 잃은 노인을 경찰관들이 끈질긴 수색 끝에 구조한 사연이 전해졌다. 경찰관들은 가시덤불에 옷이 찢기고 몸에 상처를 입으면서도 수색을 이어갔고, 발견한 노인을 번갈아 업고 산을 내려왔다.

'대한민국 경찰청' 유튜브 채널 캡처

지난 2일 대한민국 경찰청 공식 유튜브 채널에는 ‘어머니! 어머니! 산속에 울려 퍼진 외침’이라는 제목의 영상이 올라왔다. 영상에는 지난달 25일 전남광주통합특별시의 한 야산에서 길을 잃은 어르신을 구조하는 과정이 담겼다.

영상에 따르면 당시 경찰에 “산속에서 길을 잃었다. 어딘지 모르겠다”는 신고가 접수됐다. 태풍의 영향으로 많은 비가 내리고 기온까지 떨어진 상황이었다.

'대한민국 경찰청' 유튜브 채널 캡처

곧바로 현장에 출동한 경찰관들은 “어머니 들리시나요?”라고 외치며 수색에 나섰다. 나무 덩굴과 가시덤불이 뒤엉킨 산길을 헤치던 중 옷이 찢어지고 몸에 가시가 박히기도 했다. 경찰관들은 “옷이 찢어졌다”, “굴러떨어지겠다. 조금만 더 찾아야지. 거의 다 왔는데”라고 말하면서도 수색을 멈추지 않았다.

이후 희미한 목소리가 들리자 경찰관들은 소리가 난 방향으로 이동했고, 마침내 어르신을 발견했다. 가시덤불에 긁힌 어르신의 상태를 살핀 경찰관은 “어머니도 가시 다 찔렸겠는데. 고생했어요”라고 위로했다.

'대한민국 경찰청' 유튜브 채널 캡처

경찰관들은 거동이 어려운 어르신을 부축한 뒤 두 명이 번갈아 업고 산을 내려왔다. 이후 미리 요청해 둔 119구급대에 인계해 응급조치를 받을 수 있도록 했다.

구조에 참여한 광주동부경찰서 지원파출소 양동호 경위는 “내 가족을 찾는다는 마음으로 끝까지 최선을 다했다”며 “대한민국 경찰은 국민이 도움을 필요로 하는 순간 끝까지 포기하지 않고, 끝까지 찾고, 끝까지 함께하겠다”고 말했다.

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