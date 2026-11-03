이은미, 무대서 눈 뒤집히는 모습에 약물 의혹…"몇 차례 조사받았다"

사진=성시경 유튜브 화면 캡처

가수 이은미가 무대 위에서 보여준 폭발적인 에너지 때문에 약물 투약 의혹을 받고 실제 조사까지 받았던 과거를 털어놨다.

지난 2일 유튜브 채널 ‘성시경’에는 ‘성시경의 부를텐데 l 이은미’라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 게스트로 출연한 이은미는 평소 성격부터 가수 활동을 하며 겪었던 뜻밖의 일화까지 다양한 이야기를 전했다.

이날 이은미는 자신의 성격에 대해 “그냥 I가 아니라 극I다”라며 “낯을 많이 가리고 소심한 데다 겁도 많다”고 밝혔다.

이에 성시경은 배우들 가운데도 내향적인 성향을 가진 사람들이 많다며, 평소와 달리 연기나 무대에서는 전혀 다른 에너지를 보여주는 경우가 있다고 설명했다.

이은미 역시 음악을 통해 자신의 성격이 달라졌다고 전했다. 그는 “음악이 시작되면 제 자신을 음악에 집어던지는 스타일”이라며 무대에 오르면 평소와는 다른 모습으로 몰입한다고 말했다.

특히 이은미는 무대 위에서 보여준 강렬한 퍼포먼스 때문에 예상치 못한 오해를 받았던 경험도 공개했다. 그는 “아는 분들은 알고 계시지만 제가 무대에서 약간 미친 듯이, 광기 어린 모습이 조금 있나 보다. 눈이 살짝 뒤집히는 그런 모습들 때문에 ‘향정신성 의약품을 하지 않고서는 쟤가 저럴 수 없다’는 말까지 나왔다”며 “그래서 몇 번 조사를 받았다”고 털어놨다.

당시 조사 과정에서 겪었던 상황도 생생하게 전했다. 이은미는 “수사관분들이 ‘얘가 안 나올 리가 없는데?’라는 표정으로 재검사를 요구하고 그러셨다”고 회상했다.

이를 들은 성시경은 “누가 제보한 거네”라고 반응했다. 이에 이은미는 “그랬을 수 있다. 예전에는 수사 방식이 그랬다고 하더라”며 당시 상황을 설명했다.

이어 “저는 노래할 때 술도 안 마시는 사람”이라고 강조하며 무대 위에서의 모습과 달리 약물과는 무관하다는 입장을 밝혔다.

평소에는 내성적이고 소심한 성격이지만 음악이 시작되면 누구보다 강렬한 에너지를 발산한다는 이은미. 무대에 대한 남다른 몰입이 오히려 뜻밖의 의심으로 이어졌다는 그의 고백이 눈길을 끌었다.

한편 이은미는 오는 11월 첫째 주부터 약 7개월간 이어지는 전국 투어 콘서트를 개최할 예정이다.

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