北김여정, 바이낸스 사태에 “美 정치적 도발…예의주시”

김여정 북한 노동당 총무부장이 세계 최대 가상화폐 거래소 바이낸스의 해킹 배후로 북한이 지목된 데 대해 “미국의 정치적 도발”이라며 반발했다.

김여정 북한 노동당 총무부장. 조선중앙통신·연합뉴스

조선중앙통신은 김 부장이 2일 담화를 통해 미국 연방수사국(FBI)이 바이낸스 해킹 사건의 배후로 북한 해킹조직을 지목한 것과 관련해 “명백히 우리에 대한 엄중한 정치적 도발”이라고 밝혔다고 3일 보도했다.

김 부장은 미국의 주장을 “황당무계한 낭설이며 새로운 것이 아니다”라고 일축했다. 이어 “이미 지난해에도 미국은 바이비트라는 암호화페거래소에서 일어난 해킹 사건의 책임을 우리와 연결시킨 바 있다”라며 “세계 각 곳에서 발생하는 사이버 사기 행위들이 모두 우리의 소행인 듯이 국제 여론을 오도하고 있다”고 주장했다.

이어 “이는 조선민주주의인민공화국의 국제적영상에 손상을 주고 우리의 존엄과 국위를 폄훼하려는 불순한 시도로서 새로운 영역에로 파생된 또 다른 엄중한 반공화국 주권침해행위”라고 덧붙였다.

김 부장은 “사이버 공간에서의 온갖 악의적 행위를 견결히 반대하고 사이버 문제를 정치화해 다른 나라들에 대한 내정간섭수단으로 삼으려는 임의의 시도에 대해서도 철저히 배격하는 것은 조선민주주의인민공화국정부의 일관한 정책적 입장”이라고도 했다.

그러면서 “국제 사회는 지난해 현 미 행정부가 취임하자마자 비법적으로 절취된 암호화페자산들을 몰수해 국가의 전략예비비축금으로 조성한다고 발표한 사실을 다시 한번 상기해볼 필요가 있다”라고 주장했다.

김 부장은 “이른바 절취당한 거액의 암호화페 자금이 회수되는 경우 누구에게 고스란히 돌아가겠는지를 따져보면 이번 해킹 사건 배후에 대한 단서가 주어질 수도 있을 것”이라며 “우리는 미국이 우리 국가에 지속적으로 다양한 도발을 걸어오는 데 대해 예의주시하고 있다”라고 경고했다.

이어 “대단히 불쾌하기 그지 없는 미국의 적대적 태도에 대해 우리는 여러 측면에서 재고해볼 문제들이 있을 것”이라고 했다.

지난달 29일 바이낸스에선 약 63억달러 규모의 가상자산이 탈취당하는 해킹 사고가 발생했다. 이는 역대 최대 규모의 가상자산 탈취 사건으로 평가되는데, 미국 FBI는 이틀 뒤 북한 해킹조직을 이번 사건의 배후로 지목했다.

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