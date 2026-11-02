김주양 농업경제대표, 벼 수매현장 점검…"쌀값 지지 최선"

김주양 농업경제대표이사(오른쪽)와 이경구 화성수원안산수라청농협쌀조합공동사업법인 대표이사(왼쪽)가 수확기 쌀 수매현장에서 백미 가공 과정을 살펴보고 있다. 농협중앙회 제공

올해 쌀 초과 생산량이 약 6만6000톤에 이를 것으로 예상되는 가운데 농협이 벼 수확기 수급 안정과 산지 쌀값 지지를 위한 대응에 나섰다.

농협경제지주는 벼 수확기를 맞아 쌀 수급 안정과 가격 지지에 총력을 기울이겠다고 밝혔다. 김주양 농협경제지주 농업경제대표이사는 지난 28일 경기 화성수원안산수라청농협쌀조합공동사업법인 미곡종합처리장(RPC)을 방문해 벼 수매 현장을 점검하고 현장 직원들의 애로사항을 청취했다.

올해는 양호한 기상 여건으로 벼 수확과 수매가 비교적 순조롭게 진행되고 있다. 지난해에는 잦은 비로 신곡 출하가 지연됐지만, 올해는 수확 작업이 원활하게 이뤄지면서 벼 매입도 안정적인 흐름을 보이고 있다. 매입가격 역시 최근 쌀값 등을 반영해 전년보다 높은 수준에서 형성되고 있다.

다만 쌀 초과 생산에 따른 수급 부담은 변수로 꼽힌다. 올해 쌀 초과 생산량은 약 6만6000톤으로 전망된다. 정부는 정부양곡 대여곡 반납 등을 통해 시장에 공급되는 물량을 조절하고 수급 안정에 나설 예정이다.

농협도 산지 쌀값 지지를 위한 자체 대책을 추진하고 있다. 우선 사후정산제를 활용해 시장 상황을 반영한 적정 매입가격이 결정될 수 있도록 지도하고, 벼 매입자금 지원을 통해 농협의 수매 여력을 뒷받침할 계획이다.

아울러 산지 가격과 재고 동향을 지속적으로 모니터링해 시장 상황에 대응하고, 정부와 협력해 수확기 쌀 수급 안정에 나선다는 방침이다.

김주양 농업경제대표이사는 “수확기는 한 해 농사의 결실을 맺는 매우 중요한 시기”라며 “농협은 정부와 함께 쌀 수확기 수급 안정과 가격 지지를 통해 농민들의 안정적인 영농활동을 지원할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

농협은 앞으로도 벼 수매 현장과 산지 유통 상황을 지속적으로 점검하고, 쌀 수급 여건 변화에 맞춰 농가 지원과 시장 안정 대책을 추진할 계획이다.

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