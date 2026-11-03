“희생 감내한 충북에 공공기관 이전을”

충북 민·관·정범도민협의회는 2일 충북도청에서 ‘공공기관 충북유치 결의대회’를 열고 정부의 2차 공공기관 지방이전 계획에 충북유치 희망 기관을 반드시 반영하라고 촉구했다.



이번 대회는 정부의 2차 이전 계획 발표를 앞두고 마련됐다. 정부는 지난 9월 2차 이전의 방향과 5대 원칙을 발표하면서 11월 중 계획을 확정·발표하겠다고 밝혔다.

2일 충북도청에서 열린 ‘공공기관 충북유치 결의대회’에서 참석자들이 ‘2차 지방이전 최대규모 이전하라!’가 적힌 현수막과 유치 희망 기관명이 담긴 피켓을 들고 구호를 외치고 있다. 충북도 제공

균형발전과 공공기관 충북유치를 위한 범도민협의회가 주최한 이날 대회에는 도내 시·군 관계자와 시민단체 등 300여명이 참석해 목소리를 높였다. 현장에는 유치 희망 기관명을 적은 대형 푯말과 ‘충북의 특별한 희생! 보상하라’ 등의 문구가 담긴 현수막이 내걸렸다.



참석자들은 결의문에서 “한국공항공사, 국민체육진흥공단 및 대한체육회, 한국원자력의학원, 한국지역난방공사, 한국환경공단, 중소기업은행 등을 반드시 충북으로 이전하라”고 요구했다.



이들은 “충북이 충주·대청댐 건설과 청주국제공항 등 군사시설로 희생을 감내해 왔고 인구 100만 이상 거점 도시가 없는 데다 11개 시·군 중 절반이 인구소멸 위험지역”이라고 밝혔다. 또 “1차 이전 때는 가장 늦게 혁신도시로 지정돼 핵심 기관 없이 최소 규모로 배정받았다”고 했다.



참석자들은 “이재명 대통령이 누차 강조해 온 바와 같이 충북의 특별한 희생에 2차 공공기관 대폭 이전으로 특별한 보상을 해야 마땅하다”며 “정부가 요구를 무시할 경우 우리의 권리를 찾기 위해 강력한 투쟁에 나설 것”이라고 주장했다.

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