천안 ‘떡 페스티벌’서 추억도 빚어볼까

충남 천안이 가래떡과 인절미 등 떡으로 손님을 맞는다. 오랜 세월 삼남의 길목으로 사람과 길이 만나던 천안삼거리에서 떡을 만들고 나누며 지역 쌀의 새로운 소비처를 찾는다.



천안시는 8일 천안삼거리공원 선큰광장에서 ‘제2회 쌀맛나는 천안삼거리 떡 페스티벌’을 연다고 2일 밝혔다. 천안 쌀의 우수성을 알리고 전통 떡 문화를 계승하며 쌀 소비를 촉진하는 행사다. 떡 페스티벌은 쌀을 매개로 농업과 가공업, 소비자를 잇는다.



축제에서는 가래떡 뽑기와 인절미 떡메치기 퍼포먼스가 펼쳐진다. 샤인머스캣 찹쌀떡과 망개떡, 삼색절편 만들기는 현장 접수로 진행한다. 지역 떡 업체 판매부스와 쌀과자·누룽지 등 쌀 가공식품, 우수 농산물 직거래 장터도 마련한다. 어린이 마술쇼와 윷놀이·투호 체험에 더해 ‘2026년 충남술 TOP10’에 선정된 지역 전통주 업체 4곳의 시음·홍보관도 운영한다.



국가데이터처에 따르면 지난해 가구부문 1인당 연간 쌀 소비량은 53.9㎏으로 전년보다 3.4% 줄었다. 반면 떡류 제조업의 쌀 소비량은 26만4915t으로 32.6% 늘었다. 밥상 밖에서 쌀 수요를 넓히는 떡의 가능성을 보여준다.



한양과 영남·호남을 잇던 천안삼거리는 만남과 교류의 공간이다. 잔치와 명절에 나누던 떡이 더해져 지역의 역사와 음식문화를 함께 즐기는 무대가 된다.



장기수 시장은 “천안삼거리가 만남과 소통의 공간이었듯, 떡 역시 복을 나누고 화합을 다지던 음식”이라며 “천안 쌀과 농산물의 우수한 가치를 확인하고 가족과 함께 전통문화를 즐기는 뜻깊은 시간이 되길 바란다”고 말했다.

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