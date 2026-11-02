출근길 대구 도시철도 3호선 ‘또 멈췄다’…선로전환기 장애로 운행 차질

대구 도시철도 3호선이 선로 시설 장애로 또다시 운행이 중단되는 사고가 발생했다.

지난 9월 전력 공급 장애로 전 구간 운행이 전면 중단된 지 불과 두 달도 지나지 않은 시점에서 또다시 사고가 터지자, 대구시와 대구교통공사의 도시철도 시설 관리 및 안전 체계에 심각한 구멍이 뚫렸다는 지적이 쏟아지고 있다.

지난 9월 7일 오후 8시 대구 도시철도 3호선 차량이 건들바위역에 멈춰 있다. 대구=연합뉴스

2일 대구교통공사 등에 따르면 이날 오전 7시49분쯤 3호선 하행선 종착역인 용지역에서 선로전환기 장애가 발생했다. 이 장치는 용지역에 도착한 열차를 상행선으로 이동시키는 역할을 하는데, 갑작스러운 고장으로 열차를 상행선에 제때 투입하지 못하면서 운행에 큰 차질이 빚어졌다.

공사 측은 즉시 긴급 복구 작업을 벌여 장애 발생 16분 만인 오전 8시5분쯤 선로전환기 가동을 재개하고 열차를 상행선에 투입했다.

하루 중 가장 혼잡한 출근 시간대에 발생한 갑작스러운 열차 지연으로 인해 일부 시민들이 제때 열차를 이용하지 못하는 등 큰 불편을 겪어야 했다. 3호선의 안전 불감증 논란이 거세지는 이유는 최근 들어 유사한 대형 운행 중단 사태가 반복되고 있기 때문이다.

앞서 지난 9월7일 오후에는 대구 도시철도 3호선 전 구간의 열차 운행이 전면 중단되는 사고가 발생했다. 당시 전력 공급 장애로 인해 선로 위를 달리던 열차들이 전 구간에서 멈춰 섰고, 예비 전력이 가동되면서 인근 역까지 이동해 승객들을 하차시키는 등 퇴근길 시민들이 큰 불안에 떨어야 했다.

특히 시는 사고가 발생한 지 약 50분이 지나서야 뒤늦게 운행 중단을 알리는 안내 문자를 발송해 ‘늑장 대응’이라는 거센 비판을 받기도 했다. 이처럼 불과 두 달 사이에 출퇴근길을 겨냥한 도시철도 운행 중단 사고가 연이어 발생하면서 시민들의 불안감이 높아지고 있다.

한 시민단체 관계자는 “대구시와 교통공사의 시설 관리 체계를 전면 재검토하고, 근본적인 재발 방지 대책을 마련해야 한다”고 목소리를 높였다.

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