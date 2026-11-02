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하이브도 개인정보 털렸다…직원 및 협력사 관계자 정보 유출

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차승윤 기자 chasy99@segye.com

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국내 최대 가요 기획사 하이브에서 내부 시스템 해킹으로 올해 9월 소속 전·현직 직원의 개인정보가 유출된 사실이 뒤늦게 알려졌다.

 

하이브가 지난달 18일 홈페이지를 통해 공지한 내용에 따르면 지난 9월 12∼13일과 10월 3∼5일 협력사 관계자와 전·현직 구성원의 이름, 주민등록번호, 여권번호, 계좌번호, 카드번호, 휴대전화 번호, 생년월일, 사번 등이 유출됐다.

서울 용산구 하이브 사옥. 연합뉴스
서울 용산구 하이브 사옥. 연합뉴스

하이브는 “최근 사내 보안 점검 과정에서 전자결재시스템에 연동된 외부 업체의 문서 미리보기 솔루션에 외부로부터 비정상적인 접근이 있었던 정황을 발견했다”며 “이와 관련한 추가 조사 과정에서 비용처리시스템에서도 유사한 방식의 비정상적인 접근이 이뤄진 사실이 확인됐다”고 밝혔다.

 

하이브는 추가 조사 과정에서 비용처리시스템에서도 유사한 방식의 비정상적인 접근이 이뤄진 사실을 확인했다며 “두 시스템에 보관된 일부 내부 문서 및 포함된 개인정보가 외부로 유출됐다”고 했다.

 

하이브는 “개인정보 유출로 심려를 끼쳐드린 점 깊이 사과드린다”며 “공격에 사용된 IP와 접근 경로를 전면 차단하는 등 외부로 정보가 추가 노출되지 않도록 보안 조치를 진행했다. 아울러 관련 법령에 따라 관계 기관인 한국인터넷진흥원(KISA)과 개인정보보호위원회에 신고를 완료했다”고 설명했다. 현재까지 유출 개인정보를 악용한 의심 사례는 접수되지 않은 것으로 알려졌다.

 

하이브는 “앞으로 사내 시스템의 접근 제어 및 보안 모니터링을 한층 강화하고, 철저한 원인 규명과 보안 체계 개선을 통해 이와 같은 유사 사고가 재발하지 않도록 최선의 노력을 다하겠다”고 덧붙였다.


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