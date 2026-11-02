익산 축화축제 경제효과 21억원…완주 보부상마켓도 1만3000명 찾아

전북에서 가을 행사로 열린 익산 천만송이 국화축제와 완주 보부상마켓이 잇따라 성황리에 막을 내렸다. 두 행사에 모두 2만3000여 명이 방문하고 익산 축제에서 21억원의 경제 유발 효과가 잠정 집계되는 등 지역 농특산물 판매와 상권 소비를 이끌며 가을철 지역경제 활성화에 힘을 보탰다.

전북 익산에서 열린 제23회 천만송이 국화축제에 전국 각지에서 찾은 관람객이 형형색색의 국화로 장식한 조형물을 감상하느라 분주히 발길을 옮기고 있다. 익산시 제공

2일 익산시에 따르면 지난달 23일부터 이달 1일까지 중앙체육공원과 신흥공원 일원에서 열린 제23회 천만송이 국화축제에 전국 각지에서 관람객이 찾았다. 열흘간 농특산물·보석 판매와 도심 상권 소비 등을 통해 21억원의 직·간접 경제 유발 효과를 거둔 것으로 잠정 집계됐다.

올해 축제는 ‘글로우 익산(GLOW IKSAN), 보석처럼 새롭게 빛나는 익산’을 주제로 국화에 지역 특산물인 고구마와 지역 정체성을 상징하는 보석을 결합했다. 중앙체육공원에는 대형 조형물과 국화 작품을 전시하고, 신흥공원에는 산책로를 따라 코스모스와 국화를 배치해 가을 풍경을 선보였다. 특히, 고구마를 직접 굽고 맛보는 체험 행사와 100여 개 농특산물·귀금속 판매 부스가 관람객의 호응을 얻었다.

축제는 끝났지만 주요 국화 조형물과 작품은 오는 8일까지 중앙체육공원 일원에서 연장 전시한다.

전북 완주 삼례문화예술촌에서 열린 ‘2026 보부상마켓 with 완주몰’ 행사장이 방문객들로 북적이고 있다. 완주군 제공

완주군 삼례문화예술촌에서는 지난달 31일부터 이달 1일까지 ‘2026 보부상마켓 with 완주몰’이 열려 1만3000여 명이 방문한 것으로 집계됐다. 첫날 8000여 명이 찾았고 비가 내린 행사 둘째 날에도 5000여 명의 발길이 이어지면서 지역 농특산물 판매와 관광 활성화 가능성을 확인했다.

전국 판매자 80곳과 완주몰 마켓 12개 부스 등 모두 92개 부스에서 지역 농특산물과 가공식품, 수공예품, 의류, 먹거리 등을 선보여 방문객의 눈과 입을 사로잡았다.

두 행사는 지역 특산물과 상품 판매를 축제·관광 콘텐츠와 연계해 농가와 소상공인의 판로를 넓혔다는 점에서 의미를 더했다. 익산시는 국화축제를 지역 농가와 상권이 함께하는 행사로 발전시켜 나가고, 완주군은 다양한 문화 행사를 유치해 삼례권역 관광 활성화와 농특산물 홍보를 이어갈 계획이다.

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