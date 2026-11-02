[인사] 기획예산처 외

기획예산처 ◆국장급 △정책기획관 박준호
재정경제부 ◆국장급 △대외경제심의관 김명규
한국농촌경제연구원 ◆보직 △부원장 우병준 △기획조정실장 구자춘 △경영지원실장 한우석
HD현대
OCI 그룹 <승진> ◆사장 △김청호 OCI Enterprises CEO ◆부사장 △서성원 OCI 사업총괄 △정승용 OCI TerraSus President of Operation & Technology ◆상무 △박진흥 OCI홀딩스 해외전략부장 △최형진 OCI 인재개발부장 △송병욱 Neosilicon Technologies CEO △장삼순 DCRE 경영기획실장 ◆상무보 △문상식 OCI 전자소재 사업부장 △이강아 OCI 광양공장장 △이상미 OCI 경영기획부장
삼양그룹 <승진> ◆삼양홀딩스 △김지섭 Staff그룹장(재경실장 겸) ◆삼양사 △정지석 식품그룹장(식품유통BU장 겸) △양철호 식품BU(Business Unit)장 <신규 선임> ◆삼양사 △김준형 AM(Advanced Materials) BU 영업PU(Performance Unit)장 △안해정 Specialty사업PU장 ◆삼양바이오팜 △김태헌 생산PU장 △윤혜성 의약바이오연구소 Fellow ◆삼양패키징 △김광남 아셉틱생산PU장 ◆삼양데이타시스템 △이진석 대외사업총괄
HL그룹 ◆HL만도 △박영문 사장 CEO 겸 오토 섹터장 △이정석 부사장 한국 지역 대표 △김평용 부사장 중국 지역 대표 △김재혁 부사장 미주 지역 대표 △김성일 부사장 인도 지역 대표 △지수환 상무 유럽 지역 대표 △배홍용 수석부사장 CTO 겸 CDO △이철 부사장 CFO △유호영 부사장 CMO △홍영일 부사장 COO △서갑용 전무 CPO △김경래 전무 CQO △남궁현 전무 MCM 법인장 ◆HL홀딩스 지주부문 △정재영 수석부사장 그룹 전략총괄 겸 그룹 CFO ◆HL홀딩스 사업부문 △송기택 전무 CEO ◆HL에코텍 △유재언 상무 CEO
라이나생명 <신규 선임> ◆부사장 △대면영업부문 오영택 ◆상무 △CISO본부 김재홍
DL그룹 ◆DL케미칼 사장 △김길수 ◆DL케미칼 임원 △황성기 ◆DL이앤씨 임원 △현호석 이창현 박남식 박은철 홍동진 허수은 지만식 이창석 김영호 방상혁 조형진 홍진화 권기수 여찬욱 변기정 ◆글래드호텔앤리조트 임원 △고경진 ◆DL에너지 대표 △정삼두
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