‘올공’ 떠나 ‘민생’ 가려는 국힘… 일부 당권파 발목

국민의힘이 올림픽공원 투표용지 공개검증 이후 후속 대응을 두고 엇갈린 목소리를 내고 있다. 투표용지 부족 사태 대응을 계기로 당내 입지를 다진 당권파 일각이 특검의 검증 방식에 문제를 제기하는 반면, 지도부 내에서는 수사는 특검에 맡기고 민생에 집중해야 한다는 주장도 나온다. 장동혁 대표가 신임 당무감사위원장을 임명하며 조직 정비에 나선 가운데, 향후 당의 활동 방향을 둘러싼 지도부의 고심이 깊어지는 모습이다.



김민수 최고위원은 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 “247만장의 투표지 중 왜 700장만이 이상 투표지인 것처럼 보도하는가. 제가 직접 증거로 제출한 것만 해도 수 박스에 이른다”며 언론이 문제 된 투표지의 수를 축소해 보도하고 있다고 주장했다. 특검을 겨냥해선 생중계를 허용하지 않는 데다 일부 문제 투표지를 증거로 수집하지 않았다며 “이런 모습을 보고 국민이 특검 수사 결과를 믿을 수 있겠는가”라고 반문했다.

김민수 국민의힘 최고위원이 2일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언을 하고 있다. 뉴스1

반면 신동욱 수석최고위원은 CBS라디오에서 “문제가 있을 법한 것들은 특검이 거의 다 수거해서 갔다고 본다”며 해당 주장에 선을 그었다. 나머지 247만장의 투표지를 다시 검증해야 한다는 주장에도 “동의하지 않는다”며 “국정조사까지 해서 특검을 출범시켰는데, 그것도 못 믿겠다고 하면 곤란하다”고 선을 그었다. 장 대표가 ‘올림픽공원’에서 ‘민생’으로 활동의 무게중심을 옮겨야 한다는 목소리도 나온다. 신 수석최고위원은 같은 방송에서 선거 관련 문제 제기는 충분히 했다며 “국민의 삶을 돌아보는 정치로 가는 것이 맞다”고 강조했다. 지도부 관계자도 “앞으로는 특검에 맡기고, 대표도 이젠 민생을 챙겨야 한다”고 말했다.



이 가운데 국민의힘은 이날 신임 당무감사위원장에 양준모 연세대 글로벌창의융합대학 교수를 선임했다. 박성훈 수석대변인은 “누구에게도 불편부당하지 않는 공정하고 합리적인 결과를 도출할 수 있는 최적의 인물로 판단했다”고 선임 이유를 밝혔다. 위원장을 제외한 당무감사위원 6명의 명단은 공개하지 않았다.



당내에선 장 대표가 당무감사와 조직 정비를 통해 당내 입지를 다지려는 것 아니겠냐는 관측이 나온다. 장 대표는 전날 한 인터뷰에서 “필요하다면 책임을 피할 생각도 없다”고 밝혀 사실상 당권 도전 의지를 드러냈다. 당권파인 조광한 최고위원은 이날 라디오에서 “(장 대표가) 당을 최악의 상황에서 상당한 수준으로 끌어올렸다”며 “안정적인 새로운 정당으로 거듭나기 위해 (연임이) 필요하다고 본다”고 밝혔다.

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