은행 가계대출 지난 10월 2.7조 증가세 전환

지난달 주요 시중은행 가계대출 잔액이 한 달 만에 증가세로 돌아섰다. 중소기업 대출 증가폭은 2년7개월 만에 최대를 기록했다.

서울 시내 한 은행 대출 창구. 뉴시스

2일 금융권에 따르면 5대 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)의 10월 말 가계대출 잔액은 783조6057억원으로 9월 말(780조8340억원)보다 2조7717억원 늘었다. 가계대출 잔액은 올해 4월부터 꾸준히 증가하다가 9월(-1조2852억원) 들어 6개월 만에 감소로 돌아섰고, 10월에 한 달 만에 방향을 바꿨다.



개인신용대출은 6687억원 증가한 108조8990억원으로 8월(-1815억원), 9월(-1조3415억원) 연속 감소하다가 3개월 만에 증가세로 돌아섰다. 주택담보대출 잔액은 623조988억원으로, 9월 말(621조3983억원)에 비해 1조7005억원 늘며 7개월 연속 증가세를 보였다. 5대 은행의 중소기업 대출은 695조953억원으로 9월 말에 비해 5조222억원 증가했다. 6월(-1조7368억원) 이후 4개월째 증가세를 이어오고 있으며 증가 폭은 2024년 3월(+5조1655억원) 이후 가장 컸다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지