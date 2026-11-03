[이코노 브리핑] BC카드 ‘LG 가전구독’ 특화카드 출시 외

BC카드 ‘LG 가전구독’ 특화카드 출시

BC카드가 LG전자 가전 구독 고객을 위한 ‘LG전자 프리빌리지’ 제휴 카드를 출시했다고 2일 밝혔다. 고객은 전월 이용실적에 따라 LG전자 가전 구독료를 월 최대 3만5000원 할인받을 수 있다. 또 구독 계약 시 선납금을 90만원 이상 결제하면, 전월 실적 관계없이 연 1회 2만5000원 할인된다. 지난달 30일 BNK경남은행에서 이 상품을 처음 출시했다. 향후 IBK은행, iM뱅크 등에서 차례로 발급될 예정이다.

한화손보, 교권침해 보장 상품 선보여

한화손해보험은 교권침해 피해 및 이로 인한 법률 비용을 보장하는 교직원 전용 상품을 출시했다고 2일 밝혔다. ‘교육활동 침해피해발생금 특약’은 업계 최초로 교육활동 침해 사유로 교육청에 신고서를 제출하는 초기 단계부터 보장한다. 이후 교권보호위원회 의결까지 이뤄졌을 경우 최대 390만원 보장한다.

보금자리론 금리 최고 5.3%대로 상향

한국주택금융공사가 4개월 만에 정책 주택담보대출 상품인 보금자리론의 금리를 올린다고 2일 밝혔다. 시장금리와 주택저당증권(MBS) 자금조달 여건 등을 고려한 조치다. 오는 9일부터 최고 금리가 5.3%대로 높아진다. ‘아낌e-보금자리론’ 기준으로 연 5.0(10년)~5.3%(50년)를 적용한다. 저소득 청년, 신혼가구, 사회적 배려층, 전세사기 피해자 등은 우대금리(최대 1.0%포인트)를 통해 최저 연 4.0(10년)~4.3%(50년)를 적용받는다.

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