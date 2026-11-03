배추김치·양념류 ‘국산 둔갑’ 잡는다

본격적인 김장철을 앞두고 외국산 배추김치나 건고추, 마늘 등을 국내산으로 속여 파는 행위에 대한 집중 단속이 진행된다.



국립농산물품질관리원은 이달 4일부터 한 달간 배추김치와 김장채소 양념류에 대한 원산지 표시 일제 점검을 실시한다고 2일 밝혔다.

국립농산물품질관리원이 고춧가루 원산지를 확인하는 모습. 국립농산물품질관리원 제공

농관원은 이번 점검에서 김장철에 소비와 유통이 집중되는 배추김치, 절임배추, 고춧가루, 마늘, 생강 등을 중심으로 외국산을 국내산으로 둔갑 판매하거나, 국내산 유명지역으로 원산지를 속여 판매하는 행위를 집중적으로 들여다볼 예정이다.



원산지를 거짓표시한 업체는 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금 처분을, 원산지를 미표시한 업체는 1000만원 이하의 과태료가 부과될 수 있다.



농관원은 소비자가 김장철 주요 농산물 원산지를 식별할 수 있는 방법도 안내했다. 대표적으로 중국산 배추김치는 뿌리 직경이 크고 녹색 부분이 없으며 양념 색깔이 밝은 적색인 경우가 많다. 국내산은 뿌리 직경이 작고 녹색 부분이 많으며 양념 색깔이 검붉다. 중국산 깐마늘은 끝부분이 뭉툭하거나 뒤쪽으로 치우쳐 있고, 색깔이 흰색을 띤다. 반면, 국내산은 끝부분이 대부분 뾰족하며 색깔이 연한 노란색을 띤다.



김철 농관원장은 “농식품 구입 시 원산지를 반드시 확인하고, 표시가 없거나 거짓표시가 의심되면 신고해 달라”고 말했다.

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