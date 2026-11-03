삼성SDS, 구미 AI 데이터센터 착공

삼성SDS는 경북 구미 공단동 약 1만4000평 부지에 초기 전력 용량 60㎿ 규모의 AIDC를 2028년 말까지 준공할 계획이라고 2일 밝혔다. 구미 AIDC는 최대 120㎿까지 단계적으로 확장할 수 있도록 설계된다.

삼성SDS는 구미 AIDC 운영을 위해 냉각과 전력 인프라 전반에 최신 기술을 적용한다. 삼성SDS는 AI에 필요한 고성능 GPU(그래픽처리장치) 서버의 높은 전력 수요에 효과적으로 대응할 수 있도록 대용량 전력 인프라을 통해 안정성을 극대화할 방침이다.

삼성SDS 사옥. 뉴시스

구미 AIDC는 앞으로 삼성전자 관계사들의 로봇 AI 학습 등 대규모 연산이 필요한 분야에서 중추적인 역할을 담당하게 된다.



구미 AIDC 조성은 삼성이 지난 7월 ‘영남권 첨단산업 발전비전 국민보고회’에서 영남을 ‘글로벌 피지컬 AI 혁신 클러스터’로 조성하기 위해 약 60조원을 투자하겠다고 약속한 뒤 처음으로 나온 가시적 성과다.



이준희 삼성SDS 대표이사는 “DC 구축 및 운영 경험과 클라우드, AI 기술 역량을 모아 신뢰할 수 있는 AI 인프라를 만들겠다”고 밝혔다

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