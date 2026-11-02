[알립니다] ‘2026 세계아세안포럼’ 11일 열립니다

글로벌 제조업분야에 인공지능(AI)이 로봇·생산설비·물류시스템 등 실제 산업 현장에서 스스로 인식하고 판단하며 행동하는 ‘피지컬 AI(Physical AI)’ 시대로 빠르게 전환하고 있습니다. 대한민국 정부도 반도체·피지컬 AI·AI 데이터센터를 ‘대한민국 대도약 3대 메가프로젝트’로 추진하며 미래 산업 경쟁력 강화에 박차를 가하고 있습니다. 자동차·전기전자·반도체 등 제조업 기반이 탄탄한 아세안(ASEAN)은 로봇·자동화·AI를 활용한 제조혁신 수요가 빠르게 확대되면서 글로벌 첨단 제조산업의 핵심 시장으로 주목받고 있습니다. 이러한 변화에 발맞춰 ‘2026 세계아세안포럼’은 ‘피지컬 AI, 아세안 제조업의 새로운 성장동력을 열다’를 주제로 개최됩니다. 이번 포럼에서는 피지컬 AI와 아세안 제조산업의 융합 가능성을 살펴보고, 한국과 아세안의 정부·기업·산업계가 함께 미래 성장동력을 창출할 수 있는 실질적인 산업협력 방안을 모색하고자 합니다. 미래 제조산업의 새로운 비전과 한·아세안 협력의 방향을 제시할 이번 포럼에 독자 여러분의 많은 관심과 참여를 부탁드립니다.

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