하늘엔 ‘불꽃쇼’, 바다엔 ‘조명쇼’… 7일 부산불꽃축제 열린다

부산의 가을 밤하늘이 형형색색의 불꽃으로 물든다. 부산을 대표하는 불꽃쇼에 25인치 초대형 불꽃까지 더해져 국내외 관광객들의 눈길을 사로잡을 전망이다.



부산시는 오는 7일 오후 7시부터 8시까지 광안리해수욕장 일원에서 ‘제21회 부산불꽃축제’(사진)를 개최한다고 2일 밝혔다. 올해 축제는 광안리·이기대·동백섬 등 3개 지점에서 불꽃을 쏘아 올리는 3포인트 방식으로 진행된다. 중국 SUNNY사의 해외초청불꽃쇼를 시작으로 부산멀티불꽃쇼와 커튼콜 불꽃 순으로 이어진다.



축제의 하이라이트인 부산멀티불꽃쇼는 ‘부산의 꿈’을 주제로 설렘·담대·환희 3개 장으로 구성된다. 25인치 초대형 불꽃과 나이아가라·웨이브 불꽃 등 특화 연출에 광안대교 멀티미디어 조명을 결합해 부산의 역동적인 모습을 표현한다.



본 행사에 앞서 공군 블랙이글스 에어쇼와 해변 북크닉, 초크아트·스크래치북 체험, 부산지역 인디밴드 공연 등 다양한 사전행사도 마련된다. 또 오후 6시부터 시민들의 사연과 신청곡을 소개하는 불꽃 프롤로그와 예고성 불꽃 연출이 진행되고, 개막 세리머니와 카운트다운을 거쳐 본격적인 축제가 시작된다.



시는 1만7000여석의 유료 관람석을 운영한다. 지난해보다 늘어난 3000석은 외국인 관광객 전용 관광상품석으로 활용해 해외 여행사와 글로벌 온라인 여행 플랫폼을 통한 관광객 유치에 나선다. 특히 올해 처음 부산시민에게 R·S석 10% 할인 혜택을 제공하고, 청년문화패스 좌석도 지난해보다 2배 확대한다. 문화소외계층과 지역사회 공헌자를 위해 1300석의 초청석도 마련한다.



대규모 인파에 대비한 안전관리도 강화한다. 안전관리요원 7000여명을 배치하고 광안리해수욕장과 도시철도 역사, 주요 진입로 등 42곳을 중점관리구역으로 지정한다.



시민 편의를 위해 도시철도 212회·경전철 8회·시내버스 143회 증편하고, 행사 당일 광안대교 상층부와 하층부를 각각 오후 3시30분과 오후 6시30분부터 자정까지 전면 통제한다. 또 광안리해수욕장 주변 도로는 오전 10시부터 단계적으로 통제하며, 행사 종료 후에는 관람객 분산 귀가와 대중교통 특별수송을 추진한다.

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