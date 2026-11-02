대구도시개발공사, ‘비전 공유 워크숍’ 개최…“원팀으로 미래 도약”

대구도시개발공사는 최근 전 임직원이 참석한 가운데 공사의 미래 성장 방향을 다지고 ‘원팀’ 조직문화를 조성하기 위한 ‘비전 공유 워크숍’을 개최했다고 2일 밝혔다.

이번 워크숍은 신임 사장 취임을 계기로 임직원 간 공감대를 형성하고, 공동의 목표를 향해 나아가는 열린 조직문화를 구축하기 위해 마련됐다. 행사는 사장과 직원들이 격의 없는 대화를 나눈 ‘CEO 토크쇼’로 포문을 열었다. 임직원들은 사장에게 궁금한 점과 바라는 점 등 다양한 의견을 자유롭게 주고받으며 상호 이해와 신뢰를 공고히 했다.

임직원들이 ‘레고(LEGO)를 활용한 도시 건설’ 팀빌딩 프로그램을 즐기고 있다. 대구도시개발공사 제공

이어 스타 강사인 최태성 한국사 강사가 ‘과거에서 만나는 미래의 답’을 주제로 특강을 진행해, 역사를 통해 변화와 도약의 진정한 의미를 되짚어보는 뜻깊은 시간을 가졌다. 공사의 핵심가치를 예술과 결합한 특별한 무대도 눈길을 끌었다. ‘예술로 대구’ 협력 예술인들은 ‘비전 공유 및 전파 공연’을 선보이며 공사의 4대 핵심과제인 신뢰∙상생∙전문성∙혁신이 어떻게 시민의 행복과 지속 가능한 공간의 미래가치로 연결되는지를 감동적으로 풀어냈다.

아울러 임직원들이 서로 아이디어를 모아 미래 대구의 모습을 직접 완성해보는 ‘레고(LEGO)를 활용한 도시 건설’ 팀빌딩 프로그램을 통해 ‘원팀’으로서의 협력 능력을 한층 강화했다.

이재용 공사 사장은 “사업∙경영∙조직 혁신의 원동력은 임직원 모두의 협력과 실천에 있다”며 “하나의 팀으로 역량을 모아 대구의 미래 성장동력을 창출하고, 시민의 삶을 더 나은 방향으로 바꾸는 초일류 공기업으로 도약하겠다”고 강조했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지