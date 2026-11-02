횡성군, 주요 관광지 11월 한 달간 반값…"500만 관광시대 겨냥"

강원 횡성군 주요 관광지 이용료가 11월 한 달간 반값이다.

횡성군은 11월 한 달간 횡성을 방문하는 관광객을 대상으로 주요 관광지 이용료 50% 할인 이벤트를 추진한다고 2일 밝혔다.

횡성루지 체험장. 연합뉴스

이번 이벤트는 ‘횡성 관광 500만 시대’ 실현을 위해 늦가을 여행객에게 특별한 혜택을 제공하고 관광객 유입을 확대해 지역 관광을 활성화하기 위해 마련됐다.

할인 대상은 횡성루지체험장과 안흥찐빵모락모락마을이다. 행사 기간 방문객 누구나 이용료 50%를 할인받을 수 있다. 지역이나 거주지와 관계없이 모든 방문객에게 혜택을 제공해 관광객의 이용 부담을 줄이고 주요 관광지 방문을 확대할 계획이다.

횡성루지체험장에서는 자연 속에서 짜릿한 루지 체험을 즐길 수 있다. 안흥찐빵모락모락마을에서는 횡성의 대표 먹거리인 안흥찐빵을 주제로 한 다양한 체험을 할 수 있다.

횡성군은 이번 이벤트를 통해 관광객 유입을 확대하고 주요 관광지 방문이 지역 내 다른 관광자원과 연계될 수 있도록 유도해 체류형 관광 활성화에 힘쓸 방침이다. 아울러 관광객의 수요에 맞춘 다양한 할인 혜택과 차별화된 관광 콘텐츠를 지속적으로 발굴해 횡성 관광의 매력을 널리 알리고 횡성 관광 500만 시대 실현을 위한 관광 기반을 강화해 나갈 계획이다.

박은정 군 문화관광과장은 “이번 할인 이벤트가 더 많은 관광객이 횡성을 찾는 계기가 되길 바란다”며 “앞으로도 관광객이 체감할 수 있는 다양한 혜택과 차별화된 관광 콘텐츠를 마련해 관광객 유치와 지역 관광 활성화에 힘쓰겠다”라고 말했다.

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