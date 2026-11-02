삼익가구, 연말 맞아 'BEST AWARDS' 앵콜 할인전 진행

삼익가구가 2026년 연말을 앞두고 주요 가구 제품을 대상으로 'BEST AWARDS' 앵콜 할인전을 진행한다.

행사는 11월 1일부터 12월 31일까지 전국 삼익가구 매장에서 열리며 침대와 매트리스, 소파, 식탁, 거실장 등 주요 가구 제품을 할인된 가격에 선보인다.

침실 제품으로는 신제품 타이가 침대와 라이브 하드형 매트리스, 라떼 침대와 체스 매트리스 등이 행사 대상에 포함됐다.

타이가 침대는 밝은 내추럴 우드 색상과 헤드 부분의 템바보드 디자인을 적용했다. 선반형 협탁 판넬에는 스팟라이트와 간접등, USB 충전 포트를 갖췄다. 함께 구성된 라이브 하드형 매트리스는 모달 원단과 7존 포켓스프링을 적용해 촉감과 신체 부위별 지지력을 고려했다.

라떼 침대는 넓은 전판 디자인에 광택 마감의 화이트 컬러와 골드 엣지바 포인트를 적용했다. LED 조명에는 디밍 기능을 갖췄으며 체스 매트리스에는 독립 스프링을 적용했다.

싱글 침실을 위한 제품도 마련했다. 젬마 침대는 화이트 목무늬와 패브릭 쿠션 헤드, 세로 스티치 디테일을 적용하고 하부 3칸 서랍과 USB-A 충전 포트, 디밍 기능 조명을 갖췄다. 릴리 매트리스는 고탄성폼과 모노존 스프링을 적용했다.

마티니 침대와 오르보 매트리스 세트는 아이보리 컬러와 하이그로시 마감으로 구성했으며 오르보 매트리스에는 본넬스프링을 적용했다.

거실 가구로는 천연 물소 통가죽을 사용한 오웬 4인 소파와 원터치 리클라이너 기능을 갖춘 샤론 4인 리클라이너, 생활방수와 이지클린 기능을 적용한 스퍼스 3인 리클라이너 등이 포함됐다.

오웬 4인 소파는 곡선형 디자인과 스틸 다릿발, 탈부착형 등받이를 적용했다. 스퍼스 3인 리클라이너에는 좌방석 연장 기능과 USB 포트 등을 갖췄다.

다이닝 제품인 푸탄 4인 벤치 세트는 고무나무 원목 프레임과 세라믹 상판을 조합했다. 로네 5단 서랍장은 크기가 다른 서랍과 스톤 질감의 LPM 소재, 핸드리스 디자인을 적용했으며 로즈 거실장은 화이트 유리와 하이그로시 마감으로 구성했다.

삼익가구 'BEST AWARDS' 앵콜 할인전은 12월 31일까지 전국 삼익가구 매장에서 진행된다. 일부 품목은 매장별 재고 상황에 따라 조기 종료될 수 있다.

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