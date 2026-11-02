심태선·안중현 교수, 유한 결핵 및 호흡기 학술상 수상

유한양행과 대한결핵 및 호흡기학회는 지난달 30일 서울 잠실 롯데호텔월드에서 열린 대한결핵 및 호흡기학회 2026년도 정기총회에서 제48회 유한 결핵 및 호흡기 학술상 시상식을 진행했다고 2일 밝혔다.

올해 수상자는 심태선 서울아산병원 호흡기내과 교수와 안중현 가톨릭대학교 인천성모병원 호흡기내과 교수로, 두 교수는 각각 상패, 상금 및 메달을 받았다.

박재석 대한결핵 및 호흡기학회 회장(왼쪽부터)과 안중현 가톨릭의대 교수, 심태선 울산의대 교수, 유한양행 유재천 약품사업본부 부사장. 유한양행 제공

수상자인 심태선 교수와 안중현 교수는 연구성과를 통해 호흡기 분야 의학 발전에 기여한 공로를 인정받았다.

지난 1979년 유한양행과 대한결핵 및 호흡기학회가 제정한 유한 결핵 및 호흡기 학술상은 매년 이 분야의 의학 발전에 공적이 두드러진 의학자에게 수여하는 시상제도다. 40여 년간 호흡기 학술 발전에 큰 기여를 해왔다는 평가와 함께 국내 호흡기 분야 최고 권위의 학술상으로 자리잡았다.

유한양행 관계자는 “유한 결핵 및 호흡기 학술상은 올해로 48회를 맞아 반세기 가까이 국내 호흡기 분야 연구자들의 업적을 기려왔다”며 “뜻깊은 상을 받으신 두 교수님께 진심으로 축하의 말씀을 드린다”고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지