아기 두상 비대칭, 단순 사두증 아닐 수도… ‘두개골조기유합증’ 주의

최근 부모들에게 아기의 머리 모양은 주요 관심사 중 하나다. 뒤통수가 유난히 납작하거나 머리 모양이 비대칭이면 육아 커뮤니티 등에서 정보를 찾아보고 두상 교정 헬멧 치료를 고민하기도 한다.생성형 AI로 만든 이미지

아기의 머리 모양이 한쪽으로 기울거나 비대칭적으로 보인다면 단순한 자세성 사두증인지, 두개골조기유합증인지 살펴볼 필요가 있다.

두개골조기유합증은 두개골을 이루는 뼈 사이의 봉합선이 정상보다 일찍 붙는 질환으로, 성장 과정에서 두개골 변형이 나타날 수 있어 정확한 진단과 적절한 치료가 중요하다.

자세성 사두증은 아기의 성장과 자세 변화에 따라 호전되기도 하며 필요한 경우 물리치료나 두상 교정 헬멧 등을 고려할 수 있는 반면, 두개골조기유합증은 구조적인 문제인 만큼 헬멧만으로 해결할 수 없다. 조기 진단을 통해 아이의 상태에 맞는 치료 방법을 결정하고 수술 후에도 성장 과정을 꾸준히 살펴야 한다.

◆ 자세성 사두증과 달라…두상 비대칭 지속되면 진료 필요

2일 의료계에 따르면 자세성 사두증은 아기의 성장과 자세 변화에 따라 호전되기도 하며 필요한 경우 물리치료, 두상 교정 헬멧 등을 고려할 수 있다. 그러나 두개골조기유합증은 뼈 사이의 봉합선이 이미 붙어 있는 구조적인 문제이기 때문에 헬멧만으로 해결할 수 없다.

문제는 부모가 두상 변형을 발견하더라도 이를 단순한 자세성 사두증으로 오인해 정확한 진단이 늦어질 수 있다는 점이다. 아기의 머리 모양이 유난히 비대칭이거나 시간이 지나도 개선되지 않고 오히려 변형이 뚜렷해진다면 전문적인 진료를 받아보는 것이 좋다.

유희진 고려대 안산병원 성형외과 교수는 “두개골조기유합증은 이마와 뒤통수의 형태, 귀의 위치, 얼굴의 비대칭 등을 종합적으로 살펴야 하며 의심되는 경우 영상검사를 통해 봉합선의 유합 여부와 두개골 변형 정도를 정확히 평가해야 한다”고 말했다.

최근 부모들에게 아기의 모리 모양은 주요 관심사 중 하나다. 생성형 AI로 만든 이미지

◆ 내시경수술이 무조건 좋을까…아이에게 맞는 수술 선택해야

두개골조기유합증은 대부분 수술적 치료가 필요하다. 대표적으로 내시경을 이용해 유합된 봉합선을 절제하는 방법과 두개골을 직접 재배치해 형태를 교정하는 두개골성형술이 있다.

내시경수술은 절개 범위가 작고 출혈과 회복 부담을 줄일 수 있다는 장점이 있지만, 주로 생후 초기의 어린 영아에게 적용되며 수술 후 일정 기간 헬멧 치료가 필요하다. 반면 발견 시기가 늦거나 두개골 변형이 심한 경우, 유합된 봉합선의 유형에 따라서는 두개골성형술이 더 적합할 수 있다.

따라서 수술 방법은 유합된 봉합선의 위치와 개수, 변형 정도, 아기의 월령 등을 종합적으로 고려해 결정해야 한다.

김상대 교수는 “두개골성형술은 뇌가 성장할 수 있는 충분한 공간을 확보하는 동시에 변형된 두개골의 형태를 바로잡는 치료”라며 “뇌와 주변 조직의 안전성을 살피는 신경외과와 두개골의 구조적 변형을 교정하는 성형외과의 전문성이 함께 요구되는 만큼 두 진료과의 긴밀한 협진이 필요하다”고 설명했다.

두개골성형술 후에도 여러 봉합선이 유합된 경우에는 성장 과정에서 변형이 나타날 수 있어 두개골의 성장 양상과 대칭성 등을 면밀히 관찰해 추가적인 교정이 필요한지 판단해야 한다. 게티이미지뱅크

◆ 수술 후에도 성장·발달 관찰…필요하면 조기 재활치료

수술 후에도 장기적인 관리는 필요하다. 영유아의 두개골은 성장하면서 형태가 계속 변하기 때문에 정기적인 경과 관찰을 통해 두상 변형이나 두개내압 상승 여부 등을 확인해야 한다.

유희진 교수는 “대부분은 한 번의 수술로 치료가 끝나지만 여러 봉합선이 유합된 경우에는 성장 과정에서 변형이 나타날 수 있다”며 “두개골의 성장 양상과 대칭성 등을 면밀히 관찰해 추가적인 교정이 필요한지 판단해야 한다”고 설명했다.

아울러 대부분의 환자에서 발달 지연의 동반 여부를 확인하는 것도 중요하다. 특히 크루존 증후군, 에이퍼트 증후군, 파이퍼 증후군 등의 유전성 두개안면 기형과 연관된 증후군성 두개골조기유합증은 질환의 특성에 따라 여러 신경발달 문제가 나타날 수 있다.

심영규 고려대 안산병원 소아청소년과 신경분과 교수는 “발달 과정에 있는 소아 환자의 특성상 발달 지연 여부에 대한 추적 진료가 필요하며, 다른 신체적 특징이나 이상 소견이 있는 증후군성 두개골조기유합증의 경우 필요한 유전자검사를 조기에 시행해 감별 진단하는 것이 중요하다”고 말했다.

이어 “성장 과정에서 운동·언어·인지 등 영역별 발달을 평가하고 조기 개입과 재활치료로 신속히 연계하는 통합적 진료체계가 필수적”이라고 강조했다.

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