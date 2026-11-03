국민연금 20년 이상 가입해도 여성 10명 중 6명은 월 80만원 미만

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국민연금에 20년 이상 가입하고도 여성 수급자 10명 중 6명은 한 달에 80만원도 받지 못하는 것으로 나타났다. 20년 이상 가입한 남성은 10명 중 6명 이상이 월 100만원 이상을 받았다.

같은 장기가입자라도 성별에 따라 연금액 격차가 뚜렷한 것이다.

3일 국민연금공단의 ‘2026년 7월 기준 국민연금 공표통계’에 따르면 올해 1∼7월 한 번이라도 연금이나 일시금을 받은 수급자는 806만2142명으로 800만명을 넘어섰다.

초고령사회 진입 후 연금을 받는 노인이 늘어난 결과로, 2015년 402만8671명으로 처음 400만명을 넘은 지 11년 만에 두 배가 됐다.

이는 노령·장애·유족연금과 일시금 수급자를 모두 더한 수다. 이 기간 사망 등으로 수급권이 사라진 사람도 포함됐다.

같은 통계를 분석한 결과, 7월 기준 가입 기간 20년 이상 노령연금 여성 수급자 25만9209명 중 월 80만원 미만을 받는 사람은 62.0%(16만589명)였다. 반면 남성은 121만5359명 중 18.3%(22만2356명)에 그쳤다.

월 100만원 이상을 받는 비율은 남성이 63.5%, 여성은 17.9%였다. 남성은 절반 이상이 월 100만원 이상, 여성은 월 80만원 미만 구간에 몰렸다.

전체 노령연금 수급자로 넓혀 보면 격차는 더 컸다. 월 100만원 이상 받는 사람은 남성이 394만2925명 중 27.8%(109만5344명)였지만 여성은 272만6764명 중 2.4%(6만5596명)에 불과했다.

반대로 월 40만원 미만을 받는 비율은 여성이 62.4%(170만285명)로 남성(26.4%)의 두 배를 넘었다. 월 200만원 이상 수급자 13만3916명 중 남성은 13만724명(97.6%), 여성은 3192명이었다.

노령·장애·유족연금을 모두 합친 7월 연금수급자 786만3299명으로 보면 10명 중 7명 가까이(66.0%)가 매달 60만원 미만을 받았다.

‘20만원 이상 40만원 미만’이 38.0%(299만1230명)로 가장 많았고 ‘40만원 이상 60만원 미만’ 21.2%(166만6760명), ‘20만원 미만’ 6.8%(53만5279명) 순이었다.

수급액이 적더라도 금액을 올리기는 쉽지 않다. 수급자는 앞으로도 늘기 때문이다. 국민연금연구원이 지난 8월 낸 ‘국민연금 중기재정전망(2026∼2030)’은 올해 수급자를 약 828만명, 2030년에는 약 1006만명으로 내다봤다.

◆ 연금 격차의 배경은 임금 격차

연금 격차의 배경에는 남녀 임금 차이가 있다. 국가데이터처가 지난 2월 발표한 ‘2024년 임금근로일자리 소득(보수) 결과’를 보면 여성 근로자의 세전 월평균 소득은 289만원으로 남성(442만원)의 65.4% 수준이었다.

한 달 평균 153만원 차이다. 월 소득 250만원 미만인 비중도 여성(53.4%)이 남성(32.4%)보다 높았다.

50대에서는 격차가 더 벌어졌다. 남성의 월평균 소득은 548만원, 여성은 306만원으로 여성 소득이 남성의 55.8%에 그쳤다.

국민연금액은 가입 기간과 가입 중 소득 등을 반영해 산정하기 때문에 일할 때의 낮은 소득이 노후 연금 격차로 이어진 셈이다.

특히 여성의 경우 사회생활을 하지 않는 경우가 많아 이런 격차가 한층 커진다.

◆ 나이 들어 일해도 소득 격차 못 메워

노후에 계속 일하며 부족한 연금을 메우기도 쉽지 않다. 국가데이터처가 지난달 29일 발표한 ‘2024년 소득이동통계’를 보면, 2017년 근로·사업소득 하위 20%였던 65세 이상 여성 가운데 83.7%가 2024년까지 8년 내내 같은 구간에 머물렀다.

남성도 70.0%로 적지 않았지만 여성의 고착화 경향이 더 뚜렷했다.

8년 동안 매년 꾸준히 일해서 소득이 있었던 사람들을 추적한 결과다. 고령 여성에게 일은 가난을 끊어낼 탈출구가 되지 못하는 것이다.

이러한 가운데 국민연금 받는 나이가 늦춰지면서 60세 정년 뒤 연금을 받기까지 소득이 비는 기간이 3년으로 늘어났다.

이 기간 60세 넘어 새로 구한 일자리는 열에 여섯이 임시 또는 일용직이었다.

그 결과 공백기 소득이 정년 전의 절반 아래로 떨어진 가구는 씀씀이를 크게 줄이고도 열에 일곱이 적자를 봤다.

반면 국민연금 가입 대상 연령은 60세 미만에 머물러 있어 올해 지급연령이 63세인 1961∼1964년생은 60세부터 62세까지 3년 동안 의무 가입 대상도 아니고 연금도 받지 못하는 ‘제도적 공백기’를 거칠 수밖에 없다.

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