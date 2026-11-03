하이랜드 파크, 라일라 고하와 협업한 한정판 '비트윈 유 앤 아이' 17년 출시

사진 출처=디엔피 스피리츠

싱글 몰트 스카치 위스키 브랜드 하이랜드 파크(Highland Park)가 비주얼 아티스트 라일라 고하(Laila Gohar)와 협업한 한정판 위스키 '비트윈 유 앤 아이(Between You and I) 17년'을 선보인다.

이번 신제품은 풍미를 매개로 음식과 패션, 예술 등 여러 분야의 창작자들과 협업하는 하이랜드 파크 프로젝트의 두 번째 결과물이다. 라일라 고하는 뉴욕을 거점으로 식재료와 디자인, 퍼포먼스를 융합한 작업을 해 온 아티스트로, 이번 에디션에는 그녀의 이집트 문화적 뿌리와 상상력을 반영했다.

하이랜드 파크의 마스터 위스키 메이커 마크 왓슨(Marc Watson)과 라일라 고하는 80여 개의 캐스크를 엄선했다. 하이랜드 파크 특유의 은은한 아로마틱 헤더 피트와 달콤한 베이스에 뉴 아메리칸 오크 캐스크 숙성에서 비롯된 오렌지 블로썸과 가죽, 부드럽고 따뜻한 스파이스 풍미를 담았다.

위스키에서 떠오르는 감각과 기억은 패키지 디자인에도 반영됐다. 라일라 고하는 가죽 뉘앙스에서 카이로 박물관의 고대 유물을, 오렌지 블로썸 향에서는 안달루시아 안뜰의 햇살을 떠올렸다. 이러한 이미지는 일러스트레이터 실야 괴츠(Silja Goetz)의 핸드 드로잉을 통해 초현실주의적인 아트워크로 표현됐다. 패키지에는 라일라 고하가 직접 집필한 짧은 이야기를 수록한 북클릿도 동봉된다.

마크 왓슨은 “이번 협업은 라일라의 세계에 들어가 그녀에게 개인적으로 의미 있는 풍미를 만들어가는 과정이었다”며 “하이랜드 파크를 대표하는 은은한 아로마틱 헤더 피트와 달콤함을 더해 완성했다”고 말했다.

라일라 고하는 “익숙한 사물과 재료, 풍미를 예상하지 못한 방식으로 재해석해 호기심과 대화를 만들어내는 것이 내 작업”이라며 “이번 위스키를 처음 맛보았을 때 떠오른 다양한 기억과 이미지가 패키지 디자인으로 이어졌다”고 전했다.

1798년 스코틀랜드 최북단 오크니 제도에서 탄생한 하이랜드 파크는 달콤한 셰리 오크 향미와 헤더 피트에서 비롯된 은은한 피트 훈연향을 특징으로 한 위스키 스타일을 이어오고 있다.

'비트윈 유 앤 아이 라일라 고하 에디션 17년'은 이마트 와인그랩을 통해 단독 선공개됐으며, 11월 1일부터는 GS리테일의 주류 스마트오더 서비스 '와인25플러스'에서도 판매된다. 서울과 창원에 위치한 하팍 크루 업장 9곳을 비롯해 주요 몰트·칵테일 바와 리커샵에서도 순차적으로 선보일 예정이다.

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