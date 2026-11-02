이재명 대통령, 예산안 시정연설 앞서 사전환담에서 국회 협력 당부 [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

이재명 대통령이 2일 국회에 도착해 사전 환담장에서 조희대 대법원장과 악수를 하고 있다. 이제원 선임기자

이재명 대통령이 2일 국회에 도착해 2027년도 예산안 시정연설에 앞서 열린 사전환담에서 장동혁 국민의힘 대표와 인사하고 있다. 이제원 선임기자

이재명 대통령이 2일 국회에 도착해 2027년도 예산안 시정연설에 앞서 열린 사전환담에서 김민석 더불어민주당 대표와 인사하고 있다. 이제원 선임기자

이재명 대통령이 2일 국회에 도착해 2027년도 예산안 시정연설에 앞서 조정식 국회의장 등과 사전환담을 나누고 있다. 이제원 선임기자

이재명 대통령이 2일 국회에 도착해 2027년도 예산안 시정연설에 앞서 조정식 국회의장 등과 사전환담을 나누고 있다. 이제원 선임기자

이재명 대통령은 2일 서울 여의도 국회의사당에서 내년도 정부 예산안 시정연설에 앞서 여야 대표, 5부요인 등과 가진 사전환담에서 내년도 예산안에 대한 국회의 초당적 협력을 당부했다.

이 대통령은 참석자들과 웃으며 악수를 나눴다. 사전환담에는 조정식 국회의장과 더불어민주당 김민석 대표·한병도 원내대표, 국민의힘 장동혁 대표, 조국혁신당 신장식 대표 등과 환담을 나눴다. 조희대 대법원장, 김상환 헌법재판소장, 김호철 감사원장 등도 동석했다.

이 대통령은 조희대 대법원장과 만나 "잘 계세요?"라고 안부를 전했고 장동혁 국민의힘 대표에게도 웃으며 "반갑습니다. 방송에서 자주 보는데"라며 인사했다.

조정식 국회의장은 환영사를 통해 "2027년도 예산안은 약 820조원대 규모로 역대 최고 규모의 예산이다. AI 대전환과 민생회복을 위한 많은 고심이 담겨 있을 것"이라며 "국회는 이번 예산안이 국민의 삶과 민국 미래 위해서 긴요하게 잘 쓰여질 수 있도록 꼼꼼히 심사하겠다"고 했다.

이 대통령은 여야 협치도 강조하며 "경쟁하는 건 좋은데 경쟁이 전쟁이 되면 안 된다"며 "모두가 함께 더 나은 세상을 위해 합리적 경쟁을 하는 그런 모습을 국민께 보여드리면 좀 더 낫지 않을까 그런 생각도 든다"고 했다.

정부가 국회에 제출한 내년도 예산안은 820조9000억원으로 올해 본 예산보다 93조원 늘었다.

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