‘흔들림 없는 해양주권’… 해경청, 2027년도 예산안 2조2291억 원

해양경찰청이 2조2291억원의 2027년도 정부 예산안을 편성했다. 올해 2조885억원 대비 1406억원(6.7%) 증가한 규모다. 해경청은 이번 예산안이 국정과제인 ‘흔들림 없는 해양주권, 안전한 우리바다’의 차질없는 이행에 중점을 뒀다고 2일 밝혔다.

동시에 국민이 체감할 수 있는 대책을 확보하고자 국회 심사에 임한다. 주요 분야별로는 구조·안전 1192억원, 해양주권 5344억원, 해양치안 251억원, 조직역량 1361억원, 해양오염방제 663억원, 연구개발·정보화 1160억원 등이다.

해양경찰청 전경

경비함정과 관련해 서해 전력증강 3000t급 3척, 단속전담 500t급 2척에 대한 건조비용을 각각 반영했다. 불법 외국어선 강력 대응으로 우리 어민의 터전과 재산 보호를 위한 것이다.

또 파출소 연안순찰드론 22대, 동력구조보드 33대, 구조승합차량 16대 등 구조·안전장비를 도입한다. 지역 주민들로 구성된 안전지킴이도 66명 증원해 총 260명으로 늘린다. 연안 사고 예방부터 신속한 현장 대응까지 안전관리 체계를 더욱 강화할 방침이다.

하만식 해경청장은 “급변하는 해양환경과 국민 생명과 재산을 지키기 위한 현장 중심의 투자에 나설 것”이라며 “불법 외국어선의 대응 역량을 강화하면서 연안 안전 사각지대를 해소에 필요한 예산이 제대로 쓰이도록 하겠다”고 말했다.

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