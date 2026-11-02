27년 만의 귀환… 아∙태 의용생체공학 석학들 대구로 모인다

아시아∙태평양 지역의 의용생체공학 분야 최대 학술 축제인 ‘2026 제13차 아태의용생체공학회(APCMBE 2026)’가 4일부터 나흘간 대구 엑스코(EXCO)에서 개최된다. 3년 주기로 열리는 이 대회가 국내에서 개최되는 것은 1999년 서울 대회 이후 27년 만이다. 대구에선 처음이다.

2일 대구시에 따르면, 국제의용생체공학연합회(IFMBE)와 대한의용생체공학회가 공동으로 주최하는 이번 학술대회는 전 세계적인 헬스케어 과제 해결을 위한 글로벌 연구 역량을 결집하고 첨단 기술을 교류하는 장으로 마련됐다.

이번 대회에는 전 세계 35개국에서 1500여명의 석학과 바이오 전문가들이 대거 참석한다. 행사 기간 총 9개 회의장에서는 40여개 세션이 펼쳐지며 의료초음파, 의료데이터분석, 의생명광학 등 차세대 의료 기술을 관통하는 16개 핵심 주제에 대한 심도 있는 발표와 토론이 이어질 예정이다.

특히 국내외 학계∙산업계∙정부 기관이 머리를 맞대고 기획한 14개의 특별 프로그램이 눈길을 끈다. 글로벌 바이오 시장의 최신 연구 동향과 연구개발(R&D) 성과를 공유하는 것은 물론, 미래 의용생체공학을 이끌어갈 차세대 과학 인재 발굴을 위한 프로그램도 함께 다뤄진다.

기조강연에는 나이젤 로벨 호주 뉴사우스웨일스대 교수, 치우스 런 중국 베이징대 석좌교수, 이평세 포스텍 석좌교수가 나선다. 이들 석학은 바이오메디컬 센서, 원격환자 모니터링, 안과 의료기기의 개발·산업화, 나노바이오포토닉스와 인공지능(AI) 기반 분자진단 등 첨단 의료기술을 조명한다.

대구경북첨단의료산업진흥재단, 메디시티협의회, 금오공대, 계명대 등 지역기관, 대학이 전시와 특별세션에 참여한다.

심영재 시 행정부시장은 “대구의 의료∙바이오 연구 역량을 세계에 알리고 지역 기업의 해외 네트워크 확대 및 국제공동연구, 기술사업화를 위해 적극적으로 지원하겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지