부산시 공공기관장 인사 논란 재점화…“불통·보은 인사 철회하라”

민선 9기 부산시정 출범 4개월 만에 전재수 부산시장의 불통·보은 인사를 규탄하는 목소리가 시의회로부터 터져 나왔다. 시의회가 부적격 판정을 내린 부산교통공사 사장의 임명을 강행한 데 이어, 부산시설공단 이사장 후보자까지 자진 사퇴하면서 공공기관장 인사를 둘러싼 갈등이 확산하고 있다.

부산시의회 국민의힘 윤지영 의원(사진·사하구1)은 3일 열린 제341회 정례회 제1차 본회의 5분 자유발언을 통해 민선 9기 부산시의 공공기관장 인사 검증 부실과 일방적인 임명 강행을 비판하고 인사 정책의 전면 재검토를 촉구했다.

윤 의원은 지난달 8일 시의회 인사청문특별위원회가 김태호 부산교통공사 사장 후보자와 김명수 부산시설공단 이사장 후보자에 대해 모두 부적격 의견을 낸 사실을 지적했다. 그는 교통공사 사장 후보자는 과거 재정 손실과 채용 관련 문제로 도덕성과 자질이 부족하고, 시설공단 이사장 후보자는 현장 경험이 없는 선거캠프 출신 인사라고 비판했다.

특히 김명수 후보자가 지난달 26일 자진 사퇴한 데 대해 “보은 인사의 실패를 부산시 스스로 자인한 것”이라며 “시의회의 부적격 판정을 무시하고 교통공사 사장 임명을 강행한 것은 시민의 대표기관인 의회의 존재 이유를 부정하는 행위”라고 주장했다.

윤 의원은 부산시에 김태호 부산교통공사 사장 임명 철회와 부산시설공단 이사장 후임 인선 시 현장 전문성·도덕성을 갖춘 적임자 추천을 요구했다. 또 인사 참사 재발 방지를 위해 임원추천위원회의 평가 기준과 심사 자료를 공개하는 등 인사 검증의 투명성을 강화해야 한다고 강조했다.

윤 의원은 “독단적인 인사와 불통으로 발생하는 시정 혼란의 책임은 전적으로 전재수 시장에게 있다”며 “시의회의 정당한 경고를 무시하고 일방통행식 인사를 지속하면 시의회 차원의 강력한 대응과 부산시민의 심판에 직면할 것”이라고 경고했다.

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