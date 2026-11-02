“지키는 산에서 소득 창출로”… 경북도, 산림 투자 확대 나선다

경북도가 6차 산업 투자 확대와 산림경영특구·산림투자선도지구 추진을 포함해 돈이 되는 산림 육성 방안을 제시했다. 산림을 보전 중심의 자원에서 지역경제를 이끄는 성장동력으로 전환하기 위해서다.

경북도는 2일 경북여성가족플라자 대강당에서 ‘제1회 경상북도 임업인의 날 기념행사’를 열었다.

인공지능(AI) 플랫폼 ‘세계온(SEGYE.On)’으로 생성

‘숲에서 시작된 오늘, 미래의 숲으로’를 주제로 산림소득 발전에 기여한 임업인과 공무원 등 16명에게 도지사 표창을 수여했다.

임업인의 날은 산림의 경제와 공익적 가치를 알리고 임업인의 권익과 자긍심을 높이기 위해 지정된 법정기념일이다. 매년 11월 1일은 숲가꾸기 기간이 시작되는 날이기도 하다.

이날 도는 숲을 가꿔 온 임업인의 헌신을 기리고 경북 산림의 발전 방향을 도민과 함께 모색했다. 산림경영특구는 산림경영의 규모화와 집단화로 경쟁력과 생산성을 높이는 사업이다. 산림투자선도지구는 민간 투자와 연계해 산촌에 지속 가능한 일자리와 소득 기반을 확충한다. 도는 산림자원을 활용해 청년이 산촌에서 꿈과 기회를 찾을 수 있는 여건을 조성한다.

이철우 도지사는 “산은 더 이상 지키기만 하는 대상이 아니라 임업인의 땀이 소득으로 돌아오고 청년의 꿈이 자라는 삶의 터전이 되어야 한다”며 “이제는 산림을 보전하고 가꾸는 것을 넘어 임업인이 산에서 안정적인 소득을 얻고 청년들이 새로운 기회를 찾아 모여드는 ‘돈이 되는 산’을 만들어야 한다”고 말했다.

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