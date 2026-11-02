“헤이 XX 김치맨”…박항서, 태국서 인종차별 관중 향해 “내려와” 폭발

태국 프로축구 무대에서 활동 중인 박항서 감독이 상대 팀 관중으로부터 국적을 조롱하는 인종차별적 모욕을 당해 경기 후 거센 설전을 벌였다.

상대 관중의 인종차별적 조롱에 주먹을 쥐며 강하게 항의하는 박항서 감독. 엑스(X) 캡처

박 감독이 이끄는 깐짜나부리 파워 FC는 지난 1일 태국 촌부리 농프루 스타디움에서 열린 2026-2027시즌 태국 2부리그 파타야 유나이티드와의 원정 경기에서 2-2 무승부를 거뒀다.

문제는 경기가 끝난 뒤 라커룸으로 이동하는 과정에서 발생했다. 현지 외신과 소셜미디어에 공개된 영상에 따르면, 파타야 홈 팬으로 추정되는 한 관중이 박 감독을 향해 한국의 대표 음식을 비하하는 단어인 “김치맨”을 욕설과 함께 반복해서 외치며 조롱했다. 해당 관중은 동료 외국인 선수인 존 바지오를 향해서도 신체적 특징을 비하하는 발언을 쏟아낸 것으로 확인됐다.

당초 박 감독은 입술에 손을 대며 조용히 하라는 제스처로 자제를 요청했다. 그러나 상대 관중의 인종차별적 도발이 계속되자 참지 못하고 관중석을 향해 “내려오라”고 항의하는 등 강력히 맞섰다. 물리적 충돌로 이어지기 전 구단 관계자들과 선수단이 박 감독을 진정시키며 상황은 일단락됐다.

태국 파타야 원정 경기 직후 관중석 쪽을 향해 일촉즉발의 항의가 이어지자 현장 관계자들이 박항서 감독을 말리고 있다. 엑스(X) 캡처

사건 직후 깐짜나부리 구단은 공식 성명을 통해 “모든 형태의 인종과 피부색 차별에 반대한다”며 “모든 인간은 동등하게 존중받을 가치가 있으며 축구는 연대와 평등의 공간이어야 한다”고 해당 관중의 행위를 강하게 비판했다.

한편, 박 감독이 동남아 축구 현장에서 신체 및 국적 비하 논란에 휩싸인 것은 이번이 처음이 아니다. 과거 베트남 국가대표팀을 이끌던 지난 2019년에도 태국 대표팀 코치진으로부터 키를 비하하는 듯한 제스처 공격을 받아 공식 제소로 이어지는 등 수난을 겪은 바 있다.

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