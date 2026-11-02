코스피, 장중 상승 전환해 1%대 오름세…코스닥도 반등

코스피가 2일 장 중 상승 전환해 1%대 오름세를 보이고 있다.



한국거래소에 따르면 이날 오전 10시 10분 현재 코스피는 전 거래일 대비 78.32포인트(1.37%) 상승한 5,809.06이다.

2일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피와 코스닥 지수가 표시되고 있다. 이날 코스피는 하락 출발했다. 오전 9시 2분 현재 코스피는 전 거래일 대비 109.68포인트(1.91%) 하락한 5,621.06이다. 연합뉴스

지수는 전장보다 92.97포인트(1.62%) 내린 5,637.77로 출발했으나 이후 낙폭을 줄여나가다가 상승 전환해 5,800대 안착을 시도 중이다.



유가증권시장에서 기관이 4천644억원 순매수 중이고 개인과 외국인이 각각 3천274억원, 1천938억원 순매도 중이다.



시가총액 상위주별로 SK하이닉스[000660](2.47%), SK스퀘어[402340](2.01%), 삼성전기[009150](0.33%)가 오르고 있고 삼성전자[005930](-0.22%), 삼성바이오로직스[207940](-2.69%), KB금융[105560](-1.61%) 등은 내리고 있다.



이 가운데 SK하이닉스는 장 초반 2.05% 하락하기도 했으나 반등에 성공했고, 삼성전자도 한 때 3.56% 빠졌으나 낙폭을 줄여 약보합권에서 등락하고 있다.



업종별로 건설(5.65%), 운송 장비·부품(4.14%), 기계·장비(3.11%) 등은 상승 중이고 오락·문화(-2.68%), 부동산(-2.07%), 제약(-0.79%) 등은 하락 중이다.



같은 시각 코스닥 지수는 전장보다 7.61포인트(1.05%) 상승한 731.99다.



지수는 전장보다 7.94포인트(1.10%) 내린 716.44로 출발한 후 상승 전환했다.



코스닥 시장에서 개인과 기관이 각각 281억원, 86억원 순매수 중이고 외국인이 322억원 순매도 중이다.



시총 상위 종목 중에서는 알테오젠[196170](0.71%), 에코프로[086520](1.80%), 에코프로비엠[247540](0.77%) 등이 오르고 피에스케이홀딩스[031980](-3.55%), 로보티즈[108490](-0.59%), 피에스케이[319660](-1.31%) 등은 내리고 있다.

<연합>

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