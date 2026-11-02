[속보] 조국혁신당 지지율 8.1%…2년 만에 ‘최고치’ [리얼미터]

조국혁신당의 지지율이 가파른 상승세를 타며 약 2년 만에 최고치를 경신했다. 거대 양당의 지지도 각축전이 치열해진 가운데, 혁신당이 독자적인 지지 기반을 다지며 정국 구상의 새로운 변수로 떠오르는 모양새다.

조국 조국혁신당 혁신정책연구원장이 공식 행사에서 밝은 표정을 짓고 있다. 연합뉴스

여론조사 전문기관 리얼미터가 아시아경제 의뢰로 지난달 29일부터 30일까지 전국 만 18세 이상 유권자 1005명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사에 따르면, 조국혁신당의 지지율은 전주 대비 1.4%포인트 오른 8.1%로 집계됐다. 이는 지난 2024년 11월 첫째 주 9.0%를 기록한 이후 약 2년 만에 가장 높은 수치다.

혁신당의 이 같은 지지율 반등은 최근 두 달여간 꾸준히 이어져 온 흐름의 연장선상에 있다. 지난 8월 초 2%대까지 떨어졌던 지지율이 수 주에 걸쳐 우상향 곡선을 그리며 결국 8%대 안착에 성공한 것이다. 정치권에서는 최근 민주당과의 합당론이 다시 수면 위로 떠오른 시점에서 이 같은 지지율 상승이 양당 간 통합 논의에 적잖은 영향을 미칠 것으로 보고 있다.

반면 여야 거대 양당의 지형도는 한 주 만에 요동쳤다. 국민의힘은 전주보다 2.4%포인트 하락한 40.2%를 기록한 반면, 더불어민주당은 2.3%포인트 상승한 38.3%로 집계됐다. 이에 따라 두 정당 간의 지지율 격차는 지난주 6.6%포인트에서 1.9%포인트로 대폭 좁혀지며 오차범위 안으로 진입했다.

전문가들은 국민의힘의 지지율 하락 원인으로 수도권 지역의 민심 이탈과 각종 정쟁 국면을 꼽았으며, 민주당의 상승세는 정부·여당의 민생 정책 및 수도권 주택 공급 대책 등이 긍정적으로 작용한 결과로 분석했다. 이처럼 양당이 팽팽한 접전을 벌이는 구도 속에서 8%대 고지를 밟은 조국혁신당이 향후 범여권 진영에서 어떤 독자적 목소리를 낼지 정치권의 이목이 집중되고 있다.

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