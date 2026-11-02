원주 풍경·시민 이야기 담은 ‘행복원주’ 11월호 발간

원주시가 깊어가는 가을 정취를 담은 원주의 아름다운 풍경과 시민들의 진솔한 삶의 이야기를 실은 시정소식지 ‘행복원주’ 2026년 11월호를 발간했다고 2일 밝혔다.

이번 11월호에서는 늦가을 정취를 물씬 풍기는 치악산둘레길 9코스 ‘자작나무길’ 풍경을 생생한 사진으로 전한다. 가을빛으로 물든 원동마을의 역사와 풍경, 오랜 시간 마을을 지켜온 주민들의 이야기를 통해 원주의 소중한 지역 자산과 그 속에 깃든 삶의 흔적도 조명한다.

행복원주 11월호 표지. 원주시 제공

지역의 공간을 소개하는 ‘원주여기어때’ 코너에서는 시민들의 여가 활동을 지원하는 공공 체육시설 ‘원주 남부 복합체육센터’를 상세히 안내한다. 이어 육상 명문으로 자리매김한 반곡중 학생들을 만나 운동을 향한 열정과 미래를 향한 꿈, 희망의 메시지를 담았다.

원주를 빛내는 인물들의 특별한 이야기도 가득하다. 명품 보컬리스트 가수 이소정의 원주시 홍보대사 위촉 소식을 비롯해 대한민국 대표 복숭아 명인인 신나라농원 신문선 대표, 제8대 인열왕후로 선발된 윤여진씨의 삶과 활동을 집중 소개한다.

이 밖에도 시민들의 건강 증진을 위한 보건소 ‘소통소통’ 코너, 이달의 그림책 ‘카비카라가 왔어요’를 비롯해 생활 법률, 소통, 반려문화, 의정 소식 등 알찬 정보를 담은 ‘행복알림’과 문화예술 소식을 전하는 ‘컬쳐 앤 원주’ 등 다양한 읽을거리를 수록했다.

행복원주는 시민 누구나 무료로 구독할 수 있다. 카카오톡에서 ‘행복원주’ 채널을 추가하면 모바일로도 손쉽게 받아볼 수 있다. 아울러 인터넷을 통한 전자책 열람은 물론, 유튜브와 점자책 등 다양한 매체를 통해서도 만나볼 수 있다.

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