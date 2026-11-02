세계일보

검색

부산불꽃축제 암표·자릿세 뿌리 뽑는다

입력 :
부산=오성택 기자 fivestar@segye.com

인쇄 메일 url 공유 - +

구글 선호 매체 등록
축제 당일 광안리·인근 지하철역에 전담 단속반 30여명 배치
사복 경찰 투입해 암표 거래·자리 선점 후 금품 요구 등 적발

부산경찰청이 부산불꽃축제를 앞두고 암표와 자릿세에 대한 대대적인 단속을 예고했다. 불꽃축제 관람 명당을 미리 차지한 뒤 돈을 요구하거나 웃돈을 받고 입장권을 되파는 불법행위에 강력 대응하겠다는 것이다.

 

부산경찰청은 이달 7일 열리는 제21회 부산불꽃축제를 앞두고 암표 매매와 자릿세 징수행위에 대한 집중 단속에 나선다고 2일 밝혔다.

 

경찰은 축제 당일 광안리해수욕장 일대와 인근 도시철도역 등에 전담 단속·점검반 30여명을 배치한다. 특히 사복 경찰관을 현장에 투입해 은밀하게 이뤄지는 암표 거래와 자리 선점 후 금품을 요구하는 행위를 집중적으로 적발할 방침이다.

 

암표 매매와 공공장소에서 자리를 선점한 뒤 금품을 요구하는 행위는 경범죄처벌법에 따라 처벌받을 수 있다. 경찰은 축제장 주변 음주소란 등 기초질서 위반행위에도 적극 대응할 계획이다.

 

경찰 관계자는 “부산불꽃축제는 누구나 정당한 기회와 비용으로 함께 즐길 수 있어야 하는 시민의 축제”라며 “공공장소를 사유화하거나 축제 분위기를 틈타 부당한 이익을 얻는 행위에 대해서는 법과 원칙에 따라 엄정 대응하겠다”고 말했다.


부산=오성택 기자 fivestar@segye.com 기자페이지 바로가기

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

Google News Icon
Google News 에서 세계일보 팔로우

오피니언

포토

권은비, 우아한 스타일링
  • 권은비, 우아한 스타일링
  • '국무총리 표창' 케데헌 이재(EJAE)
  • 키키 하음 '완벽한 미모'
  • 서현진 '반가운 손인사'