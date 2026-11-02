'국민 아버지' 최불암 영면…아내 김민자 연신 눈물 흘려

한국의 대표적 아버지상을 그려내 '국민 아버지'로 불린 배우 고(故) 최불암이 영면에 들었다.



지난달 29일 별세한 고인의 발인이 2일 오전 7시 40분 서울 송파구 서울아산병원 장례식장에서 엄수됐다. 발인은 유족의 뜻에 따라 비공개로 진행됐다.

배우 김혜수와 정준호 등이 2일 서울아산병원 장례식장에서 발인을 마친 뒤 이동하고 있다. 연합뉴스

이어 고인의 영정을 앞세우고 운구가 진행되자 참석자들은 슬픔을 감추지 못했다. 고인의 배우자인 배우 김민자는 김혜수의 부축을 받은 채 손수건으로 입을 가리고서 하염없이 흘러내리는 눈물을 닦으며 운구 행렬을 지켜봤다. 평소 딸을 자처한 김혜수는 장례 첫날부터 사흘간 빈소를 지키며 유족 곁을 마지막까지 살뜰히 챙겼다. 방송인 김경란은 연신 고개를 숙인 채 눈물을 훔쳤다.



방송인 안현모와 배우 송일국, 정준호 역시 침통한 표정으로 운구 행렬의 뒤를 묵묵히 따랐다. 배우 신현준은 관이 실린 운구차와 조문객을 실은 버스가 출발할 때까지 그 자리에 홀로 남아 고개를 한껏 숙여 큰 어른의 마지막 길을 배웅했다.



운구 행렬은 장례미사가 열리는 서울 영등포구 여의도성당으로 향했다. 오전 9시 염수정 추기경의 집전으로 장례미사가 봉헌되며, 고인과 각별했던 팝페라 테너 임형주가 추모곡 '아베 마리아'를 부를 예정이다.



이어 오전 10시 40분께 고인이 45년간 동행해 온 서울 중구 초록우산 어린이재단 본부에서 고별 행사가 열린다. 임직원들이 도열해 고인의 영정을 맞이하고, 직원 대표가 추도사를 낭독하며 그의 헌신을 기린다. 이후 재단 1층에 마련된 추모 공간에서 장례위원들이 헌화하고, 고인의 영정이 재단을 둘러본 뒤 장지인 경기 파주시 동화경모공원으로 향한다.

방송인 김경란과 배우 김민자, 김혜수, 신현준, 정준호가 2일 서울아산병원 장례식장에서 운구차에 실린 관을 지켜보고 있다. 연합뉴스

별세 이튿날인 지난달 30일부터 빈소가 마련된 서울아산병원 장례식장에는 사흘간 문화예술계와 정·재계 등 각계 인사들이 찾아 고인을 추모했다.



22년간 부부로 호흡을 맞춘 김혜자를 비롯해 유인촌 전 문화체육관광부 장관, 고두심, 임호, 엄유신, 김지영·남성진 부부, 이계인 등 고인의 대표작인 '전원일기' 가족들이 빈소를 지켰다.



또 나문희, 박근형, 오지명, 강부자, 이덕화를 비롯해 '그대 그리고 나'의 박상원·차인표·송승헌, '수사반장 1958'의 이제훈 등 동료 배우들이 빈소를 찾아 고인의 마지막을 함께했다.

배우 신현준이 2일 서울아산병원 장례식장에서 떠나는 운구차를 향해 인사하고 있다. 연합뉴스

정·재계와 관계 기관 인사들의 조문도 잇따랐다. 고인과 선거에서 맞붙었던 인연을 기린 김민석 더불어민주당 대표와 송영길 전 더불어민주당 대표를 비롯해 금관문화훈장을 전달한 최휘영 문화체육관광부 장관, 김부겸·이낙연 전 총리, 오세훈 서울시장, 권영세·나경원 국민의힘 의원, 신장식 조국혁신당 대표, 김종철 경찰청장 직무대행 등이 빈소를 찾았다.



정의선 현대차그룹 회장과 정몽준 아산재단 이사장, 이중근 부영그룹 회장 등도 빈소를 찾아 고인과 마지막 인사를 나눴다.

<연합>

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