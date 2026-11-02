박하선, 6년만 라디오 DJ 하차 이유 밝혀…“싫어져서 떠나는 것 아냐”

사진=세계일보 자료사진, 박하선 SNS

배우 박하선이 6년간 진행해 온 라디오 프로그램 ‘박하선의 씨네타운’에서 하차하며 청취자들에게 마지막 인사를 전했다.

박하선은 1일 자신의 SNS에 자필 편지를 공개하고 “꼭 한번 해보고 싶었던 라디오 ‘씨네타운’이 벌써 6년이 다 돼 간다. 정말 너무 아쉽지만 이쯤에서 잠시 자리를 내려놓는다”고 밝혔다.

하차를 결정한 이유는 바쁜 작품 활동 때문이다. 현재 여러 예능 프로그램과 연극 공연, 드라마 촬영을 병행하고 있는 데다 내년 가을까지 추가 작품 일정이 예정돼 있어 라디오 생방송을 계속하기 어려워졌다는 설명이다.

박하선은 “현재 고정 예능 3편, 시즌제 예능 1편, 연극 공연과 드라마 촬영을 병행 중인데 내년 가을까지 복수의 작품을 더 하게 됐다”며 “생방송을 많이 해야 하는 라디오를 멈추기로 결정하게 됐다”고 전했다.

그러면서 “라디오가 싫어져서 그만두는 게 아니니 언젠가 다시 만날 날을 기약한다”며 DJ 활동을 잠시 내려놓는 아쉬움을 드러냈다.

6년간 함께한 이들을 향한 감사 인사도 잊지 않았다. 박하선은 제작진과 매니저를 비롯해 방송 현장에서 함께한 스태프, 동료 DJ, 게스트 등에게 고마움을 전했다.

특히 딸을 향한 애틋한 마음도 드러내 눈길을 끌었다. 그는 “휴일에도 생방송을 해야 해서 학교 쉬는 날 따라 나와 DJ 일 멋있다고 계속 하라고 했던 우리 딸”이라며 자신을 응원해 준 딸에게 고마움을 표현했다.

청취자들에게는 각별한 인사를 남겼다. 박하선은 “제가 뭐라고 위로가, 힘이 된다고 따뜻한 말들 건네준 우리 사랑하는 테리우스 여러분”이라며 “매일 오전 11시마다 들어주셔서 참 감사했다. 덕분에 6년을 잘 보낼 수 있었다”고 전했다.

마지막으로 “저는 DJ 박하선이었습니다. 여러분 모두 해피엔딩 영화처럼”이라는 문구로 6년간의 여정을 마무리했다.

남편인 배우 류수영도 아내를 향한 응원을 보냈다. 박하선의 게시물에 류수영은 “너무너무 수고 많았어. 매일 11시 덕분에 참 좋았답니다. 따뜻하고 또 시원시원했던 DJ 캔디, 나에게 늘 세계 최고의 DJ였어”라는 댓글을 남겨 애정을 드러냈다.

한편 박하선은 1일 방송을 끝으로 SBS 파워FM ‘박하선의 씨네타운’에서 하차했다. 후임 DJ는 배우 이엘이 맡으며, 이엘은 2일부터 청취자들과 만난다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지