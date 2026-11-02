차예련 학폭 의혹에 동창들 입 열었다…“괴롭힘 없었다” vs “일진 무리”

배우 차예련 측이 학교폭력(학폭) 의혹을 전면 부인한 가운데, 온라인상에서 동창을 자처하는 이들의 엇갈린 주장이 이어지고 있다.

지난달 29일 한 온라인 커뮤니티에는 ‘85년생 여배우 학폭 가해자 제발 활동 좀 그만해주길’이라는 제목의 글이 게재됐다.

작성자 A씨는 서울의 한 중학교에 재학하던 시절 1985년생 여배우로부터 지속적인 괴롭힘과 폭행을 당했다고 주장했다. 체육복을 빌려 간 뒤 돌려주지 않거나 교실과 화장실, 복도 등에서 괴롭힘을 당했으며, 학교 인근에서 뺨을 맞아 고막이 찢어질 정도의 피해를 입었다는 내용이다.

또한 A씨는 해당 배우가 방송이나 유튜브에서 좋은 아내, 좋은 엄마 등의 이미지로 비치는 모습을 볼 때마다 과거의 기억으로 고통을 느낀다고 호소했다.

게시글에 배우의 실명이 직접 언급되지는 않았지만, 1985년생이라는 나이와 출신 학교 등의 단서를 토대로 온라인상에서 차예련이 거론됐다.

이에 차예련의 소속사 HB엔터테인먼트는 관련 의혹을 확인한 결과 사실무근이라는 입장을 밝히며 전면 부인했다.

이후 해당 게시글에는 자신을 동창이라고 밝힌 누리꾼들의 상반된 주장이 잇따랐다.

한 누리꾼은 당시 차예련이 포함된 것으로 지목된 무리에 대해 “폭행 같은 큰 학교폭력을 직접 목격한 것은 아니지만, 담배를 피우고 체육복이나 교과서 등을 자기 물건처럼 빌려 가며 동창들에게 위압감을 줬던 무리 중 한 명이었던 것은 사실”이라고 주장했다.

반면 다른 동창이라고 밝힌 누리꾼은 당시 차예련의 외모가 눈에 띄어 좋지 않은 소문이 돌았던 것은 인정하면서도 “내가 기억하기로는 누군가를 때리거나 괴롭히는 친구는 아니었던 것 같다”며 상반된 의견을 내놨다.

또 다른 누리꾼 역시 당시 학교의 생활지도가 엄격했고 차예련이 모델 활동을 병행했던 만큼 폭력적인 무리에 가담했을 분위기는 아니었다는 취지의 주장을 전한 것으로 알려졌다.

이처럼 소속사의 공식 부인과 온라인상 동창들의 엇갈린 주장이 이어지면서 논란은 좀처럼 가라앉지 않는 분위기다.

한편 이번 의혹과 맞물려 차예련의 과거 방송 발언도 다시 주목받고 있다. 차예련은 2023년 1월 방송된 KBS 2TV 예능 프로그램 ‘신상출시 편스토랑’에서 드라마 ‘황금가면’ 촬영 당시를 회상했다. 당시 8개월간 이어진 촬영을 돌아보던 그는 극 중 뺨을 맞는 장면을 언급하며 “살면서 제일 많이 맞은 것 같다”고 말했다.

이어 “내가 너무 부족한 게 많았다. ‘황금가면’을 다 해낼 동안 선생님들이 나의 부족함을 많이 채워주셨다”며 함께 호흡을 맞춘 선우은숙, 나영희 등에게 고마움을 전했다. 해당 발언은 드라마 촬영 과정에서 겪은 고충을 이야기한 것이지만, 최근 학폭 의혹이 불거지면서 다시 관심을 받고 있다.

다만 현재 온라인 커뮤니티에 올라온 최초 폭로와 동창을 자처하는 이들의 댓글은 작성자의 실제 신원이나 졸업 여부, 구체적인 사실관계가 공식적으로 확인되지 않은 상태다.

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